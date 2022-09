Stefanos Tsitsipas prolonge l’avance de Team Europe sur Team World

Le n ° 6 mondial Stefanos Tsitsipas a prolongé l’avance de l’équipe européenne à la Laver Cup vendredi, lorsqu’il a produit une performance impitoyable pour écarter Diego Schwartzman de l’équipe mondiale 6-2, 6-1.

Devant une foule bondée à l’O2, le Grec a semblé en contrôle dès le premier point, maîtrisant l’Argentin avec son coup droit brutal pour donner à son équipe une avance de 2-0 contre Team World.

Tsitsipas a frappé 17 vainqueurs et n’a commis que six fautes directes pour sceller la victoire après 77 minutes. Le joueur de 24 ans a maintenant remporté les trois matches qu’il a disputés à la Laver Cup, alors qu’il est passé à 4-2 dans sa série ATP Head to Head contre Schwartzman.

Plus tôt, lors du premier match, Casper Ruud a assuré à l’équipe européenne un départ gagnant, devançant Jack Sock de l’équipe mondiale 6-4, 5-7, 10-7.

Le numéro 2 mondial a maintenant remporté huit de ses neuf derniers matchs après s’être qualifié pour sa deuxième finale du Grand Chelem à l’US Open plus tôt ce mois-ci.

Brit Andy Murray fait face à Team World Alex de Minaur avant de passer à la pièce maîtresse de la soirée où le légendaire Roger Federer jouera son dernier match de niveau tour lorsqu’il se rendra sur le terrain avec Rafael Nadal en double.

Le tandem suisse-espagnol jouera affrontez Sock et Frances Tiafoe de Team World.

