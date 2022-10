Stefanos Tsitsipas organise un affrontement final contre Holger Rune

Le n ° 5 mondial Stefanos Tsitsipas a livré une demi-finale clinique, battant Emil Ruusuvuori 6-2, 6-2 pour atteindre la finale à l’Open de Stockholm samedi.

La tête de série a brisé le service de Ruusuvuori à cinq reprises lors de la première réunion du duo au niveau de la tournée, trouvant de la cohérence derrière ses coups de fond pour vaincre le Finlandais en 74 minutes.

Cette victoire a amélioré le record de Tsitsipas à Stockholm à 7-0 et a maintenu son record invaincu lors de l’événement ATP 250. Le Grec espère sceller un deuxième titre lors de l’épreuve sur terrain dur lorsqu’il reviendra dimanche pour le match de championnat contre Holger Rune.

“C’était un grand match de mon côté, je pense que j’ai très bien joué”, a déclaré Tsitsipas après sa victoire.

“J’étais vraiment concentré, [it was] l’un des matchs où j’étais vraiment dans le jeu et j’ai pu produire du très bon tennis tout au long du match, à peu près. J’étais là, j’étais très audacieux, j’y allais vraiment et ça a joué en ma faveur », a-t-il ajouté.

Tsitsipas n’a montré aucune nervosité à son retour pour concourir à Stockholm pour la première fois depuis 2018, lorsqu’il a remporté son premier titre sur le circuit ATP dans la capitale suédoise. Il n’a pas perdu un set en dépassant Maxime Cressy, le favori à domicile Mikael Ymer et Ruusuvuori, et il pense que son succès passé à l’événement l’a aidé à trouver son meilleur niveau cette semaine.

« Je me suis créé de bons souvenirs ici. 2018 a été l’année où j’ai obtenu mon premier titre ici. Bien sûr, j’aime les bonnes choses à l’arrière de ma tête. J’ai eu de bonnes interactions avec la foule, les gens ici sont adorables et j’apprécie l’hospitalité suédoise », a déclaré Tsitsipas.

La victoire de samedi était un Tour- menant 56e de la saison 2022 pour Tsitsipas, qui a déjà réservé sa place aux finales ATP de novembre. Il a maintenant atteint sept finales au niveau de la tournée cette année, la plus conjointe aux côtés du N°1 mondial Carlos Alcaraz.

Le choc de dimanche contre Rune sera l’occasion pour Tsitsipas de venger sa défaite en quatre sets au quatrième tour contre le Danois en mai à Roland Garros. Le numéro 5 mondial a admis qu’il voyait des similitudes entre lui et Rune, qui participera à sa troisième finale de niveau tour de l’année.

“Nous sommes tous les deux de grands combattants. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Holger est quelqu’un qui s’est développé et s’est bien débrouillé récemment. Nous avons joué de nombreuses fois les uns contre les autres, plus sur le terrain d’entraînement, et j’ai hâte de cette bataille », a déclaré Tsitsipas.

