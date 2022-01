Stefanos Tsitsipas harcelé par la violation de l’entraînement du père lors de l’effondrement de la demi-finale

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

« C’est l’un des plus grands combattants, avec Nadal. Je suppose qu’il a mérité le titre. »

« Mais je respecte le fait qu’il soit capable de courir autant et de le rendre physique à chaque point.

« Ouais, c’est un grand compétiteur. Il court comme un marathonien, il peut courir des heures et des heures », a déclaré Tsitsipas à propos du numéro deux mondial russe.

Il y a un mauvais sang entre Medvedev et Tsitsipas qui remonte à un affrontement enflammé à Miami il y a quatre ans et la paire a échangé une touche de main superficielle au filet après la balle de match.

« C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’année dernière, je suis sorti publiquement sur l’une de mes plateformes de médias sociaux et j’ai dit que je pense que le coaching devrait être autorisé, simplement parce que les entraîneurs le font de toute façon. »

L’entraînement sur le terrain est une infraction sur le circuit ATP et le récidiviste Apostolos Tsitsipas avait déjà été victime de deux violations d’entraînement plus tôt dans le Grand Chelem.

Dans un match tumultueux, Medvedev a reçu un avertissement de code après avoir fait rage contre l’arbitre de chaise à propos de l’entraînement depuis la boîte du joueur et plus tard, Apostolos Tsitsipas a reçu un avertissement pour avoir entraîné son fils.

