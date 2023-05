Stefanos Tsitsipas étiré par Jiri Vesely dans Roland Garros Opener Triumph

Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, a dû travailler dur pendant plus de trois heures pour réserver sa place au deuxième tour de Roland-Garros avec une victoire de 7-5 6-3 4-6 7-6 (7) sur le Tchèque Jiri Vesely dimanche.

Le Grec, vice-champion à Paris en 2021, ne s’attendait pas au genre de résistance offerte par un joueur classé 445e mondial suite à une longue absence pour blessure et a dû sauver quatre balles de set en quatrième pour éviter un décideur.

A LIRE AUSSI | Malaysia Masters 2023 : HS Prannoy décroche l’or avec une victoire sur Hong Yang Weng

« Je me suis dit qu’il n’y avait aucune chance que ça passe à un cinquième set. C’est ce que je me suis dit », a déclaré Tsitsipas. « Jiri était un obstacle difficile. Il m’a donné du fil à retordre et je suis heureux de l’avoir surmonté d’une telle manière.

« La victoire d’aujourd’hui est très importante pour moi », a déclaré Tsitsipas, qui n’a pas connu sa meilleure saison sur terre battue. « J’avais parfois l’impression que je n’allais pas au bal, je restais immobile. Quand j’ai pris les commandes, c’est à ce moment-là que j’ai fait ce changement et que j’ai gagné le match.

Tsitsipas a été breaké lors de son deuxième match de service et s’est retrouvé mené 5-3 contre Vesely, disputant son premier tournoi de niveau tour depuis l’US Open de l’année dernière.

Mais il a battu le joueur de 29 ans deux fois de suite pour remporter les quatre matchs suivants et clôturer le premier set.

Tsitsipas avait d’abord eu du mal avec la rotation maladroite du grand gaucher, mais étirait maintenant son adversaire avec des coups droits croisés profonds, remportant le deuxième set avec un autre break.

Le numéro cinq mondial, à la poursuite de son titre du Grand Chelem, pensait avoir atteint son rythme, tenant confortablement le service dans le troisième mais Vesely, qui n’a joué que dans deux Challengers depuis son retour le mois dernier, a obstinément refusé de bouger.

Il a arraché le troisième set lors de sa première occasion avec Tsitsipas frustré enfonçant un coup droit facile dans le filet au point de consigne avant que la paire n’échange des pauses précoces au quatrième.

A LIRE AUSSI | Open de France 2023 : l’Ukrainienne Marta Kostyuk refuse la poignée de main après sa défaite face à la Biélorusse Aryna Sabalenka

Il n’y avait aucun signe de rouille pour Vesely et le Tchèque a maintenu la pression pour gagner quatre points de set au tie-break.

Il n’a cependant pas pu les convertir, permettant à Tsitsipas de remporter la victoire sur sa première balle de match avec un autre vainqueur du coup droit croisé après trois heures et 13 minutes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)