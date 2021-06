Stefanos Tsitsipas espère que la prédiction de Novak Djokovic se réalisera à Roland-Garros

Stefanos Tsitsipas a été décrit une fois par Novak Djokovic comme ayant « les traits d’un champion » et dimanche, il espère prouver que la référence élogieuse du Serbe n’était pas une erreur de jugement.

Le charismatique jeune homme de 22 ans, l’un des « NextGen » largement vantés du sport, cherche à porter le premier coup important sur la vieille garde lorsqu’il s’attaque au numéro un mondial de la Internationaux de France Titre.

« C’est un travailleur acharné, dévoué et gentil », a déclaré Djokovic.

« Il est très intelligent et sage. J’aime le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de son expérience et à comprendre quelque chose de nouveau sur lui-même.

« C’est le trait d’un champion, de quelqu’un qui a un grand potentiel pour être numéro un mondial, gagner des tournois du Chelem et être un grand ambassadeur du sport. »

Aux cheveux blonds et mesurant 1,93 m (6 pieds 4 pouces), Tsitsipas est le visage public parfait du sport et devrait être l’héritier naturel de Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

Il est déjà le plus jeune joueur à avoir vaincu les trois, accomplissant la tâche admirable avant ses 21 ans.

Il est le premier homme ou femme grec à disputer une finale de Slam et compte déjà sept titres en carrière à son actif, dont la prestigieuse finale ATP en 2019.

Cependant, il reste encore beaucoup à prouver.

Il n’a remporté que deux fois au total en sept rencontres avec Djokovic, le Serbe remportant les deux rencontres sur terre battue – en cinq sets en demi-finale de Roland-Garros en 2020, puis à Rome à la veille de Roland Garros.

Lorsque Djokovic et Nadal ont atteint la finale à Rome, le Serbe n’a dit qu’à moitié en plaisantant : « Les jeunes Next Gen ? Moi, Rafa (Nadal) et Roger (Federer) réinventons la Next Gen. Nous sommes la Next Gen. »

Tsitsipas a une fiche de 2-7 contre Nadal, bien qu’il soit revenu de deux sets pour battre l’Espagnol en quarts de finale de l’Open d’Australie et qu’il était à une balle de match de briser la maîtrise de l’Espagnol sur la terre battue de Barcelone.

Contre Federer, il a une fiche de 2-2 après avoir remporté sa dernière rencontre lors de la finale de la saison 2019 à Londres.

En dehors du court, Tsitsipas est studieux, souvent contemplatif.

Il parle grec, anglais et russe et dit vouloir maîtriser l’espagnol et le chinois.

Mais sa vision de la vie et du sport est marquée par une expérience de mort imminente en 2016 lorsqu’il a failli se noyer au large des côtes de Crète.

Lui et un ami risquaient d’être emportés par le courant.

Les garçons ont été sauvés par le père du joueur, Apostolos, qui a nagé et les a ramenés en sécurité.

« Si nous devions mourir et perdre la vie ce jour-là, nous devrions le faire ensemble. C’était un héros », a déclaré Tsitsipas dans une vidéo décrivant l’incident.

« C’est le jour où j’ai vu la vie sous un autre angle. Je me souviens après cela à quel point cela m’a changé psychologiquement. »

