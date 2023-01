Stefanos Tsitsipas écarte Jiri Lehecka pour réserver une place en demi-finale

Stefanos Tsitsipas a participé mardi à une quatrième demi-finale de l’Open d’Australie et à une confrontation avec Karen Khachanov alors qu’il se concentrait sur un premier titre du Grand Chelem.

La troisième tête de série grecque s’est avérée trop puissante pour le Tchèque Jiri Lehecka non classé sur Rod Laver Arena, prenant d’assaut 6-3, 7-6 (7/2), 6-4.

Il affrontera la 18e tête de série russe Khachanov pour une place dans sa première finale à Melbourne Park, après s’être écrasé en demi-finale trois fois auparavant, y compris au cours des deux dernières années.

Le Russe Khachanov a réservé sa place lorsque l’Américain Sebastian Korda a pris sa retraite blessé au poignet alors qu’il menait 7-6 (7/5), 6-3, 3-0.

“Cette fois, c’était différent de tout autre match et la chose la plus importante à la fin est que j’ai trouvé une solution”, a déclaré Tsitsipas, qui deviendra le numéro un mondial s’il remporte le titre.

Novak Djokovic peut également réaliser l’exploit s’il fait de même.

“C’était un trois sets très difficile, l’un des plus difficiles jusqu’à présent dans la compétition”, a ajouté Tsitsipas, 24 ans.

« Jiri a fait un très bon tournoi, il a commencé à très bien jouer récemment. C’est un grand joueur.

“J’ai dû faire face à ses coups de fond, qui venaient sur le filet beaucoup plus lourds et plus profonds, donc c’était une tâche où je devais vraiment mettre mon cœur là-bas et donner le meilleur de moi-même”, a-t-il ajouté.

Lehecka, classé 71e, a averti Tsitsipas avant le match qu’il voulait se venger après avoir perdu contre lui en demi-finale à Rotterdam l’année dernière.

Mais le joueur de 21 ans, qui a battu la 11e tête de série Cameron Norrie et la sixième tête de série Felix Auger-Aliassime en route vers les huit derniers, était immédiatement sous le feu.

Tsitsipas a travaillé cinq balles de break lors de son premier match de service et a franchi la ligne lorsque le Tchèque a claqué une volée de revers large.

Il a consolidé pour une avance de 3-0 et avec son solide premier service offrant à Lehecka quelques occasions de riposter, il a atteint le premier set en 36 minutes, le scellant avec un as.

Tsitsipas a sauvé cinq balles de break pour tenir dans un troisième jeu crucial du deuxième set alors que Lehecka prenait vie et commençait à faire pression.

Les deux joueurs ont creusé et il est allé avec un service à un bris d’égalité, où le Grec a gardé son sang-froid pour prendre un avantage précoce qu’il n’a jamais abandonné.

Dans un troisième set serré, la deuxième double faute de Tsitsipas de la nuit a donné à Lehecka trois balles de break dans le septième match.

Mais il les a tous sauvés pour tenir, pompant l’air pour célébrer.

Avec le mors entre les dents, la star grecque a fait monter la pression alors que Lehecka servait pour rester dans la compétition et un revers croisé lui a valu une balle de match qu’il a convertie.

