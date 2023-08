Stefanos Tsitsipas Down Spirited Alex de Minaur pour décrocher le premier titre de la saison à l’Open de Los Cabos

Stefanos Tsitsipas a résisté à un retour fougueux d’Alex de Minaur pour décrocher son premier titre de la saison à l’Open de Los Cabos, ici.

Le Grec a remporté sa 10e couronne en carrière et a prolongé son parfait face à face ATP contre De Minaur à 10-0 avec une victoire 6-3, 6-4 sur la côte mexicaine du Pacifique tard samedi soir.

Tsitsipas, tête de série, a converti quatre des neuf points de rupture qu’il a obtenus pour conclure un triomphe de 86 minutes contre De Minaur. Il a détenu trois points pour une double avance dans le deuxième set à 6-3, 3-2, 0/40 avant que l’Australien, cinquième tête de série, ne revienne dans le match, mais Tsitsipas a décroché une autre pause cruciale pour 5-4 en route. pour décrocher sa 39e victoire de la saison 2023.

A LIRE AUSSI | Coco Gauff dit qu’elle était prête à pratiquer la RCR sur un fan qui est tombé malade dans les gradins

« J’ai l’impression que nous voulions tous les deux sortir sur le terrain aujourd’hui et montrer une grande finale », a déclaré Tsitsipas lors de son entretien sur le terrain.

« J’ai l’impression que c’était un grand match. Alex a montré un excellent tennis, j’ai essayé de maintenir le niveau autant que possible. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu livrer une belle finale aujourd’hui. Je pense que c’est ce qui ressort le plus. C’était un grand match et la foule, comme toujours, était pleinement présente et engagée », a-t-il ajouté.

Tsitsipas a survécu à un thriller en trois sets contre Nicolas Jarry en quart de finale, mais n’a perdu pas plus de sept matchs lors de ses trois autres victoires contre John Isner, Borna Coric et De Minaur sur le chemin de son premier titre extérieur sur terrain dur.

Il s’agissait de la première couronne sur terrain dur du joueur de 24 ans depuis qu’il avait remporté Marseille en salle il y a près de trois ans.

A LIRE AUSSI | Open de Washington : les Américains Jessica Pegula et Taylor Fritz chutent en demi-finale

Tsitsipas devancera Casper Ruud au n ° 4 du classement ATP lundi à la suite de sa course à Los Cabos. Le Grec a également gagné une place dans l’ATP Live Race To Turin cette semaine, passant au-dessus d’Andrey Rublev en quatrième position alors qu’il cherche une place aux finales ATP de fin de saison pour la cinquième année consécutive.

D’un autre côté, De Minaur, l’un des joueurs les plus courageux du Tour, n’a récupéré qu’un seul set lors de ses huit dernières rencontres avec Tsitsipas.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)