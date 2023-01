Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic : finale du simple messieurs de l’Open d’Australie – en direct

Les évènements clés il y a 1h Djokovic remporte le premier set 6-3

il y a 7 mois 05.23 HNE Tsitsipas 3-6 6-6 *Djokovic Tamara entre en contact : « De quoi se disputent Djokovic et Ivanisevic ? Tellement bizarre. Comme Kyrgios criant sur son équipe à Wimbledon. Je ne sais pas. C’est un bon truc de gamin de tennis. A 40-0, Djokovic commet sa première double faute. Et il finit par servir, et un bris d’égalité l’attend, un énorme.



il y a 13 mois 05.17 HNE Tsitsipas* 3-6 6-5 Djokovic Plus de plaintes Djok à Goran & co. Ils ne jouent pas, d’après ce que j’ai compris, à qui la faute ? Tsitsipas, à son crédit, sert à aimer. Grosse grosse grosse cale. La pression remonte sur le service de Djokovic. Goran Ivanisevic le prend dans le cou de Novak. Photographie : Martin Keep/AFP/Getty Images

il y a 15 mois 05h15 HNE Tsitsipas 3-6 5-5 *Djokovic Djokovic est ennuyé par lui-même lorsqu’il fait un gâchis d’un joueur de ligne de base qu’il clouerait normalement. Et à 15-30, encore une fois, les supporters grecs se lancent. Djokovic ne laisse pas le bruit l’atteindre et tente Tsitsipas dans un coup manqué pour 30-30. Mais soudain, une balle de set est offerte par un coup manqué de Djokovic. Bonjour? Djokovic rate son premier service et, après un puissant échange, donne un coup droit au-delà de son adversaire. Vient ensuite quelques battements de poitrine alors que Djokovic revendique une balle de jeu à deux. Il vise sa boîte de coaching. Et puis Tsitsipas, avec le tribunal à sa merci, rate une chance de gagner. Le point de consigne allait et venait.



il y a 25 mois 05.05 HNE Tsitsipas* 3-6 5-4 Djokovic Djokovic a perdu pour la dernière fois en deux sets bas lors d’un chelem en 2010. Cet ensemble est donc vital, et Tsitsipas en a tellement besoin. Un coup droit fracassant et un gros service le portent à 30-0. Vient ensuite un as, mais il est ramené à 40-30, avant de servir. Une pause dans le prochain match et le match est lancé. Stefanos Tsitsipas est bien dans ce match maintenant. Photographie : Graham Denholm/Getty Images

il y a 28 mois 05.02 HNE Tsitsipas 3-6 4-4 *Djokovic Il y a un échange révélateur entre Djokovic et Goran Ivanisevic avant la pause. Goran semble dire à son homme de se calmer. Pendant ce temps, la musique chantante de Star Wars qui accompagne habituellement la princesse Leia joue. Pour certaines raisons. 15-30, nouvelle chance pour Tsitsipas. Mais il est un peu malchanceux car la balle tourne sur un cordon net, et il va longtemps dans un revers précipité et ramassé. Et puis, alors qu’il semble avoir Djokovic en fuite, il rate une volée au filet. C’était un retour d’Ave Maria de Djok mais Tsitsipas ne pouvait pas vivre avec. Et Djokovic sert.



il y a 34 mois 04h56 HNE Tsitsipas* 3-6 4-3 Djokovic Un autre 15-30 sur le service Tsit. Il prend son temps sur son service, puis rate le premier service. Et puis pendant 30-30, il envoie Djokovic s’étaler, et le grand homme met du temps à se relever. Il va bien continuer mais peut-être un signe que le jeune homme a la meilleure forme physique. Tsitsipas, à la deuxième demande, perce un coup droit depuis le filet pour 40-30. Et puis, une erreur, car il rate une volée au filet. Diable. Pourtant, il décroche un vainqueur juste sur la ligne pour un avantage après un autre rallye percutant, puis fait rater à Djokovic une volée d’arrêt au filet. Une autre grande prise, même si ce sont toutes de grandes prises à ce stade. Novak glisse. Photographie : Carl Recine/Reuters

il y a 41 min 04h49 ​​HNE Tsitsipas 3-6 3-3 *Djokovic L’éclat et la longévité de Djokovic résident dans sa solidité, et tout comme Tsitsipas a envie de revenir, il sert plutôt confortablement.



il y a 45 mois 04h45 HNE Tsitsipas* 3-6 3-2 Djokovic L’obscurité descend pour le Grec alors que Djokovic atteint 15-30, mais un gros rugissement de Tsitsipas après que son adversaire ait raté la ligne. Un gros service est suivi d’une pompe de poing de type Henman, mais pas de souffle des mains comme Tim l’a fait. Alors une double faute est pour le moins intempestive. Un deuxième service décent lui donne l’avantage au diable. Un coup droit gagnant laisse entrer la lumière pour les supporters de Tsitsipas. Leur homme n’abandonne pas sans se battre et Djokovic n’est plus aussi dominant qu’avant. Encore un long chemin à parcourir.



il y a 51 min 04h39 HNE Tsitsipas 3-6 2-2 *Djokovic Une lueur pour Tsitsipas à 15-30 après deux erreurs de Djokovic. Bonjour? Au revoir. Djokovic remporte un rallye où Tsitsipas, quelque part en aval de la rivière Yarra à la fin du point, est contraint à des tirs répétés. Le service de Djokovic réclame le point suivant, et le suivant.



il y a 1h 04h33 HNE Tsitsipas* 3-6 2-1 Djokovic Comme prévu, Google Translate m’a laissé tomber et Bojan Bura intervient : “Salut John, desetina signifie un dixième (1/10), le dixième titre est deseta titula en serbe. Un meilleur jeu de service de Tsitsipas, son coup droit devenant une meilleure arme et envoyant Djok partout sur le terrain. Faites-le envoyer partout dans le spectacle, agitez son hammy et le travail est fait, n’est-ce pas? Une prise d’amour est la bienvenue.



il y a 1h 04h30 HNE Tsitsipas 3-6 1-1 *Djokovic Djokovic est implacable sur son propre service. Trois services et 40-0 arrivent, un coup droit de base en matraque et le travail est fait. Un pour la caméra. Photographie : Loren Elliott/Reuters

il y a 1h 04.28 HNE Tsitsipas* 3-6 1-0 Djokovic Tsitsipas doit éviter une pause précoce dans le deuxième set. Et il le fait, ce qui sera un soulagement.



il y a 1h 04.23 HNE Djokovic remporte le premier set 6-3 Tsitsipas 3-6 *Djokovic Tsitsipas effectue des réparations en cours sur ses baskets après avoir perdu 30-0. Sont-ils frais? Ou cela provoque-t-il des cloques ? Cela semble fonctionner et Djokovic s’exaspère en manquant de la ligne de fond sur le point suivant. Mais deux points de consigne arrivent assez tôt. Un seul nécessaire. Novak remporte le premier set. De mauvais augure pour Tsitsipas. Photographie : Joel Carrett/AAP

il y a 1h 04h20 HNE Tsitsipas* 3-5 Djokovic Djokovic se trompe en optant pour un revers et finit par percuter le filet. Tsitsipas commet alors sa propre erreur. Le gros service fait 30-15. Un autre gros service pour 40-15. Celui-ci est bien servi. Au moins, le service a commencé à cliquer pour Tsitsipas.



il y a 1h 04.16 HNE Tsitsipas 2-5 *Djokovic Bravo alors que Djokovic frappe le ballon, et c’est 30-15. Djokovic frappe le ballon longtemps pour 40-15. Et c’est du jeu, et une montagne à gravir pour Tsitsipas. Photographie : Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

il y a 1h 04.12 HNE Tsitsipas* 2-4 Djokovic Incidemment, La Decima (la dixième) est desetina (десетина) en serbe. Eh bien, selon Google Translate, je suis donc prêt à être corrigé. Tsitsipas as pour 30-30 alors qu’il semble à nouveau en danger d’être brisé. Ensuite, Djokovic est poussé dans une erreur pour 40-30 aux grands chants du contingent grec. Un as fait le travail. C’est tapageur.

il y a 1h 04.08 HNE Tsitsipas 1-4 *Djokovic Même la pêche à la traîne de la foule ne rebute pas le champion à neuf reprises. Bien qu’il soit emmené à 40-30 après une erreur qui excite tous les brayers. Une fléchette vers le filet et un gagnant top spin font le travail. Djokovic contrôle totalement le plateau. Stefanos Tsitsipas lui fait face dans ce premier set. Photographie: Jaimi Joy / Reuters

il y a 1h 04.04 HNE Tsitsipas* 1-3 Djokovic Une pause précoce. Un puissant rallye voit Tsitsipas ramener à la maison une volée pour 15-15 mais gagner chaque point est une lutte pour le moment. Djokovic remporte le prochain long échange et obtient une autre chance de balle de break. Il s’est rendu trop facilement, via une double faute.



il y a 2h 03h57 HNE Tsitsipas 1-2 *Djokovic Une prise d’amour pour Djokovic. Agréable et facile, trop facile. Novak Djokovic tient son service à aimer. Photographie : Paul Crock/AFP/Getty Images

il y a 2h 03h55 HNE Tsitsipas* 1-1 Djokovic Une prise, finalement. Gros rallye sur le premier match et juste au moment où il semble avoir Djokovic en fuite, il écrase un coup droit dans le cordon du filet. Et puis ciel un coup droit pour descendre 0-30. Oh cher. Gros service et premier as. 15-30. Meilleur. Puis un revers sort pour deux balles de break. Le pouvoir réel des deux joueurs mais Tsitsipas a le moindre contrôle. Le premier est sauvé par un premier service dérapé. Le second voit Djokovic partir longtemps après un court rallye. Ensuite, Djokovic marque pour donner un avantage à Tsitsipas, puis un gros service. Soulagement pour le grec mais un long long chemin à parcourir.



il y a 2h 03h49 HNE Tsitsipas 0-1 *Djokovic Gros rugissement alors que nous commençons, et il n’y a pas de Djokovic Senior dans la tribune pour des raisons bien connues. Le grand pansement que Djok a porté toute la quinzaine n’est pas visible bien qu’il puisse y avoir du ruban adhésif. Djokovic prend le premier point lorsque son deuxième service dérape et Tsitsipas ne parvient pas à trouver la ligne avec son retour. Beaucoup de yahoos dans la foule font du bruit mais Djokovic arrive à 40-0 avec calme avant de faire un revers large. Le coup droit est plus fidèle et il perce à la maison pour remporter le premier match avec un certain confort. Un match et l’arbitre Louise Azemar Engzell a déjà dû calmer la foule trois fois. Je peux être sûr que cela arrivera beaucoup plus…#AusOpen – James Gray (@jamesgraysport) 29 janvier 2023

il y a 2h 03h42 HNE Les deux joueurs se rencontrent au filet et commencent leur knock-up. Les deux ont l’air assez détendus pendant qu’ils suivent leurs routines. Djokovic a choisi de servir en premier. Jouons au tennis ! Photographie : Hannah McKay/Reuters

il y a 2h 03h39 HNE C’est nuageux et un peu humide à Melbourne mais les joueurs se rendent dans une Rod Laver Arena à toit ouvert, Tsitsipas en premier, drapeaux grecs agités, et le contingent serbe reçoit leur homme avec brio.



il y a 2h 03.21 HNE Des images des coulisses montrent Tsitsipas sur une machine en marche, se détendant pour ce qui pourrait être la nuit de sa vie. Les ischio-jambiers de Djokovic peuvent-ils tenir le coup ? Il y a une semaine, c’était la grande question contre lui.



il y a 2h 03.16 HNE Tumaini Carayol est notre homme à Melbourne. Alors que Tsitsipas a remporté deux de ses trois premiers matches, tous deux sur des terrains durs extérieurs, le reste de leurs rencontres a été déséquilibré. Djokovic a remporté neuf matches de suite contre lui depuis 2019 et détient un record de 10-2. Le Serbe sait comment exposer les faiblesses flagrantes de Tsitsipas. Lorsqu’il trouve un rythme au service, le retour de service du Grec peut être exposé et Djokovic peut généralement compter sur l’exploitation du revers de Tsitsipas dans le court d’avantage avec son revers supérieur. Supreme Novak Djokovic s’est préparé pour le test de Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie Lire la suite



il y a 2h 03.06 HNE Quel tournoi ça a été, alors voici les meilleures images de la dernière quinzaine de jours à Melbourne. Lignes de base et papillons : Open d’Australie 2023 – les meilleures photos du tournoi Lire la suite