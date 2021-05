Stefanos Tsitsipas affrontera Cameron Norrie en finale de l’ATP Lyon

Le numéro cinq mondial Stefanos Tsitsipas est venu d’un set pour battre Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 6-0 samedi et atteindre la finale de l’épreuve ATP à Lyon. Lors de la finale de dimanche, le Grec de 22 ans affrontera le Britannique Cameron Norrie qui a battu Karen Khachanov 6-1, 6-1 dans l’autre demi-finale. Norrie, 25 ans, avait déjà joué samedi matin après avoir battu l’espoir français Arthur Rinderknech 6-3, 3-6, 6-3 dans un quart de finale suspendu du jour au lendemain avec le dernier set encore à jouer. Musetti, 19 ans, est entré dans l’événement en tant que remplaçant, mais a profité de sa chance avec des victoires sur le septième favori Felix Auger-Aliassime, Sebastian Korda et Aljaz Bedene. L’adolescent italien s’est emparé du premier set mais Tsitsipas a progressivement pris les commandes.

« C’était important d’avoir un match comme celui-ci », a déclaré Tsitsipas sur le terrain après le match.

«Cela me permet de rester humble et de me concentrer sur des choses détaillées que je peux potentiellement améliorer et devenir meilleur sur terre battue.

«Je devais rester calme. C’était difficile d’être un set et de devoir me rafraîchir et revenir dans le deuxième set.

«Il faisait encore beaucoup de travail et me faisait travailler pour chaque point. Ce n’était pas facile. «

Tsitsipas cherche son deuxième titre de l’année après avoir remporté le Monte Carlo Masters. Il a également atteint la finale à Barcelone où il a perdu contre Rafael Nadal après avoir eu une balle de match.

Le numéro deux britannique Norrie, classé 49e au monde, sera à la recherche de son tout premier titre lors de sa première rencontre avec Tsitsipas.

