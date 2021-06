Stefanos Tsitsipas a appris la mort de sa grand-mère 5 minutes avant la finale de Roland-Garros 2021

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas a révélé qu’il avait appris la mort de sa grand-mère quelques minutes seulement avant sa défaite épique en finale de Roland-Garros en cinq sets contre Novak Djokovic dimanche. Dans une publication sur Instagram tôt lundi matin, la joueuse de 22 ans lui a dédié sa première finale du Grand Chelem après que Djokovic a annulé un déficit en deux sets pour gagner 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6 -2, 6-4 et décroche son 19e titre du Grand Chelem. « Cinq minutes avant d’entrer dans le tribunal, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat contre la vie. Une femme sage dont la foi en la vie et la volonté de donner et de fournir ne peuvent être comparées à aucun autre être humain que j’aie jamais rencontré », a écrit Tsitsipas à propos de la grand-mère paternelle.

« C’est important d’avoir plus de gens comme elle dans ce monde. Parce que les gens comme elle vous font vivre. Ils font rêver. »

Tsitsipas est largement considéré comme l’héritier naturel des «trois grands» du sport de Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, mais, après avoir reçu la mauvaise nouvelle, il a déclaré qu’il y avait des choses plus importantes dans la vie que de gagner des trophées.

« La vie ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s’agit de profiter de chaque instant de la vie, que ce soit seul ou avec d’autres », a-t-il écrit.

« Vivre une vie pleine de sens sans misère ni abjection. Soulever des trophées et célébrer des victoires est quelque chose, mais pas tout. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici