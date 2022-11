Stefanik du GOP soutient Trump ’24 alors que d’autres républicains déclinent

WASHINGTON (AP) – La représentante républicaine n ° 3 de la Chambre Elise Stefanik soutient Donald Trump à la présidence en 2024, devenant vendredi le chef du Congrès le plus haut placé pour soutenir publiquement l’ancien président, alors même qu’il est largement blâmé par d’autres républicains pour les échecs dans les élections de mi-mandat.

Stefanick, de New York, a été mentionné comme un candidat potentiel à la vice-présidence sur un ticket Trump émergent. L’ancien président a promis un événement mardi dans son club privé de Mar-a-Lago qui devrait être une annonce de ses intentions de se présenter à nouveau à la Maison Blanche.

“Il est très clair que le président Trump est le chef du parti républicain”, a déclaré Stefanik dans un communiqué.

“Je suis fière d’appuyer Donald J. Trump pour le président en 2024”, a-t-elle déclaré. “Il est temps pour les républicains de s’unir autour du républicain le plus populaire d’Amérique, qui a fait ses preuves en matière de gouvernance conservatrice.”

Mais Stefanik est une valeur aberrante parmi les principaux républicains qui hésitent pour la plupart à voir Trump sauter dans la course présidentielle alors que ses candidats de style MAGA – MAGA est un raccourci pour le slogan de la campagne «Make America Great Again» de Trump en 2016 – sont blâmés pour les revers du GOP en les examens.

Les républicains s’attendaient à une «vague rouge» à mi-mandat qui leur donnerait de grandes victoires dans les courses pour les gouverneurs, le Congrès et au-delà cette semaine dans une rebuffade du président Joe Biden et de l’agenda démocrate.

Au lieu de cela, les républicains n’ont fait que des gains modestes à la Chambre et ont perdu un siège crucial au Sénat en Pennsylvanie lorsque le démocrate John Fetterman a vaincu le célèbre médecin soutenu par Trump, Mehmet Oz.

Les votes étant toujours comptés vendredi à midi, le contrôle de la Chambre et du Sénat est resté trop tôt pour être appelé.

D’autres républicains appellent le parti à sortir de l’ère Trump.

Stefanik a facilement remporté sa propre réélection pour un autre mandat de deux ans depuis New York, et devrait prendre sa place en tant que présidente de la House Republican Conference lors des élections internes du parti de mardi. Si les républicains remportent la majorité, la sienne deviendrait la 4e position de leadership.

Elle a lancé sa carrière en tant que voix conservatrice plus modérée et, en tant que l’un des plus jeunes membres de la Chambre, est considérée comme une étoile montante dans l’orbite de Trump. Elle n’a pas étouffé les discussions sur un éventuel signe de tête à la vice-présidence.

Stefanik et Trump restent proches et travaillent ensemble, selon une personne familière avec la situation et qui a obtenu l’anonymat pour en discuter. Elle a aidé à collecter des fonds et à soutenir plusieurs membres nouvellement élus du Congrès.

Lisa Mascaro, Associated Press