Stefan Sylvestre, attaquant acide de Katie Piper, en fuite – mises à jour en direct alors que la police chasse le malade engagé par Daniel Lynch

L’enquête de Sun révèle 50 crimes d’attaque à l’acide par semaine en Angleterre et au Pays de Galles

PRÈS DE 50 crimes d’attaque à l’acide par semaine ont lieu en Angleterre et au Pays de Galles, selon une enquête choquante du Sun on Sunday.

Ils comprenaient des agressions réelles ainsi que l’implication du produit chimique corrosif dans des menaces, du chantage, des incidents dans les écoles et même des viols.

Notre enquête a révélé plus de 300 crimes liés à l’acide en deux mois. Et lorsque les estimations sont ajoutées pour les forces qui n’ont pas répondu à notre enquête sur la liberté d’information, y compris la plus grande force, le Met de Londres, le total atteint environ 420.

Les flics des West Midlands ont enquêté sur trois infractions de GBH impliquant de l’acide.

Dans le Devon et les Cornouailles, de l’eau de Javel a été jetée au visage d’une femme lors d’un incident domestique.

La police du Cambridgeshire a traité deux incidents de menaces à l’acide dans des écoles séparées.

Les victimes passées incluent le mannequin Katie Piper, défigurée après que le voyou Stefan Sylvestre lui ait jeté de l’acide sulfurique en 2008.