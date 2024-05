Stefan Ortega : le gardien de Manchester City se révèle un héros alors que le titre se profile

Source des images, Getty Images Légende, Stefan Ortega a excellé après son entrée en jeu en seconde période

Auteur, Phil McNulty

Tottenham Hotspur Stadium

Il ya 1 heure

Manchester City a vu un héros improbable émerger de sa galaxie de superstars pour apporter une contribution potentiellement déterminante dans sa quête d’un quatrième titre consécutif en Premier League, sans précédent.

Pep Guardiola a, à juste titre, agi avec prudence lorsqu’il a éliminé le gardien Ederson, alors que City menait 1-0, après avoir subi un violent coup à la tête lors d’une lourde collision au pied de son poteau avec le défenseur de Tottenham Cristian Romero.

Ederson, qui souffrait d’un problème à l’œil, ne semblait pas satisfait de la décision – prise sur avis du médecin du club – mais son manager était parfaitement justifié, non seulement agissant dans le meilleur intérêt du gardien brésilien, mais aussi parce qu’il a complètement confiance en son remplaçant Stefan Ortega.

Et dans une apparition de 21 minutes de la plus haute qualité, Ortega – qui a joué avec distinction à chaque fois qu’il a remplacé Ederson cette saison – pourrait bien avoir approuvé le sixième titre de City en sept saisons.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti et que le club était à une victoire d’être à nouveau champion, Guardiola s’est dirigé directement vers Ortega et a salué l’Allemand avec un baiser sur la joue pour sa contribution cruciale. C’était amplement mérité.

Guardiola n’a pas hésité à faire l’éloge : « Ortega est un gardien de classe mondiale. Un gardien exceptionnel, exceptionnel. Ederson n’a pas eu de commotion cérébrale, il avait un problème à l’œil. Il ne pouvait pas voir correctement, alors le médecin a dit Je devrais changer. »

Les Spurs se sont complètement moqués des cyniques qui ont suggéré qu’ils pourraient se calmer, car tout résultat positif pourrait potentiellement donner à leur rival Arsenal son premier titre de Premier League en 20 ans.

L’équipe d’Ange Postecoglou, cinquième, était pleinement engagée dans la poursuite de son propre but alors qu’elle visait une place en Ligue des champions et ce n’était pas faute d’efforts car elle était si près de bouleverser la traditionnelle course au titre de City. Ils ont finalement été déçus car la défaite a confirmé la quatrième place d’Aston Villa et ils rejoindront désormais le premier tableau du football européen.

L’impact d’Ortega a été instantané, refusant le remplaçant des Spurs Dejan Kulusevski avec un bon arrêt, puis le même joueur peu de temps après alors que City a presque payé le prix d’une performance qui n’était pas l’une de ses meilleures.

Le plus grand moment est survenu dans les dernières minutes, lorsque City s’accrochait à une avance d’un but, lorsque Son Heung-min récupérait le ballon et s’éloignait avec seulement Ortega à battre. C’est le genre d’opportunité que le Sud-Coréen a saisie avec aplomb tant de fois au cours de sa carrière chez les Spurs.

Source des images, Getty Images Légende, Erling Haaland est le meilleur buteur de la Premier League avec 27 buts cette saison.

Pourtant, Ortega est resté fort, est resté debout, a attendu que Son fasse son mouvement avant d’étendre sa jambe droite pour effectuer l’arrêt qui pourrait bien sceller un autre triomphe en Premier League.

Guardiola, qui craignait clairement le pire, s’est jeté dramatiquement sur le dos dans sa zone technique dans une démonstration animée d’agonie puis de pur soulagement, tandis que le capitaine de Manchester City, Kyle Walker, a comparé Ortega et son arrêt à son compatriote du gardien, le Bayern Munich. icône Manuel Neuer. Louange en effet.

C’était le dernier combat des Spurs alors qu’Erling Haaland a ajouté son deuxième de la soirée sur penalty dans le temps additionnel pour son 38e but de la saison. Si City bat West Ham United au Etihad Stadium dimanche, les formalités seront accomplies.

Haaland pourrait faire la une des journaux alors que ses remarquables exploits en matière de buts se poursuivent, bien que cette saison ne soit pas aussi prolifique que la première, mais Ortega était en tête de l’affiche. L’intervention du gardien fut courte et douce mais spectaculaire et probablement décisive.

Il était nécessaire parce que City n’était pas à son apogée, mais ils sont si bien formés à ce poste qu’une mémoire musculaire entre en jeu pour s’assurer qu’ils font le travail aux points de pression de la saison.

Depuis que City a perdu à Aston Villa en décembre, ils sont invaincus en 22 matchs de Premier League, en remportant 18 et en faisant quatre nuls dans le genre d’élan imparable qui menace de briser le cœur d’Arsenal de la même manière qu’ils ont également brisé celui de Liverpool lors de la dernière journée de la saison des années précédentes.

L’expérience fait que leurs joueurs semblent insensibles aux pressions naturelles et quand on possède des joueurs de la qualité de Haaland et Kevin de Bruyne, alliés à leur relation télépathique, il reste toujours la capacité de faire la différence.

Et cela s’est avéré à la 51e minute pour le premier match vital, De Bruyne fournissant la 112e passe décisive de sa carrière à City pour marquer un but pour Haaland.

Cela a encore nécessité l’intervention exceptionnelle d’Ortega, dont son manager et ses collègues se souviendront longtemps, alors qu’ils se précipitaient vers lui pour lui montrer leur appréciation avant le début des célébrations devant les joyeux supporters itinérants.

City est désormais dans la position qu’il a occupée si souvent et d’où il sort rarement.