Liverpool a vu une performance animée d’Aston Villa en seconde période pour remporter une victoire 3-1 le lendemain de Noël à Villa Park.

Les Reds étaient loin d’être à leur meilleur, mais les trois points cruciaux signifiaient que l’équipe de Jurgen Klopp était désormais de retour dans la course au top quatre.

C’était aussi la première fois que l’équipe du Merseyside remportait trois matchs consécutifs depuis qu’elle avait terminé en force la saison dernière.

Salah ouvre le score

Mohammed Salah a ouvert le score pour les Reds à la cinquième minute après que l’arrière droit Trent Alexander-Arnold ait trouvé Andy Robertson avec un long ballon scandaleux, ce dernier qui l’a posé sur une plaque pour que l’Egyptien donne un départ rapide à Liverpool.

Le but signifiait que Salah avait maintenant égalé le record de buts de la légende du club Kenny Dalglish pour l’équipe d’Anfield. C’était aussi le 54 de Robertone passe décisive en 231 matchs, le plus élevé de tous les défenseurs de l’histoire de la Premier League.

Liverpool aurait facilement pu avoir une avance de 2-0 si Darwin Nunez n’avait pas raté une occasion en or au but et seulement Olsen à battre juste à la demi-heure.

Virgil Van Dijk doublait bientôt la mise en 37e minute après le corner d’Alexander-Arnold avec son effort du pied gauche déviant Ezri Konsa devant l’impuissant Robin Olsen dans le but de Villa. Liverpool naviguait à la mi-temps, Villa n’ayant pratiquement aucun pied dans le match.

Aston Villa convertit enfin les occasions en but

Les hôtes ont cependant commencé le meilleur des deux côtés après l’intervalle et ont vu un but refusé par Ollie Watkins qui semblait être juste hors-jeu lors de la préparation du but.

John McGinn a repoussé une glorieuse opportunité dans le 48e minute après avoir été retrouvé par l’arrière gauche Lucas Digne. Mcginn, qui n’était pas marqué au deuxième poteau, était indécis de frapper ou de diriger le ballon et a vu le ballon frapper son épaule avant de rouler vers Alisson dans le but de Liverpool.

Watkins en a cependant retiré un pour l’équipe locale avec une tête puissante après le magnifique ballon de Douglas Luiz de l’aile droite. L’attaquant s’est éloigné de Joel Matip et a placé son excellente tête devant Alisson pour donner de l’espoir aux Villains à 30 minutes de la fin.

Nunez a raté une belle occasion à la 75e minute pour mettre le match au lit mais l’Uruguayen a tiré à côté après avoir été marqué au but par Salah.

Quatre minutes plus tard, cependant, c’est un jeune remplaçant qui a porté le score à 3-1 en envoyant le ballon sur Olsen et en l’enfilant dans les jambes de Tyrone Mings avec beaucoup de sang-froid.

Le joueur de 18 ans n’était sur le terrain que depuis quelques minutes et son but signifiait que l’Espagnol devenait le troisième plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool derrière Michael Owen et Raheem Sterling.

C’était la deuxième apparition de Bajcetic en Premier League et marquer le but signifiait qu’il devenait le plus jeune buteur espagnol en Premier League depuis Cesc Fabregas en 2004.

Liverpool occupe actuellement la sixième place du tableau avec 25 points en 15 matchs, un point derrière son rival Manchester United et 4 à la dérive de Tottenham Hotspur pour une place dans le top quatre.

