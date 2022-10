Steeve Ho You Fat devient viral après qu’un fan de basket a découvert son nom

La saison de la NBA approche à grands pas et pour beaucoup de gens, la soirée d’ouverture est comme Noël, mais cette année, Basketball Claus nous a tous apporté un cadeau un peu plus tôt.

Hier soir, la G-League Ignite de la NBA a organisé un match d’exhibition contre une équipe appelée Metropolitans 92 de la première organisation française de basket-ball professionnel LNB Pro A. Au cours de ce match, une star est née. Pas nécessairement à cause de son éblouissante démonstration de domination physique sur le terrain, mais plus parce qu’il a un nom accrocheur qui a fait rire même les adultes les plus matures…

Steeve Ho You Fat a pris d’assaut #NBATwitter et sa vie ne sera probablement plus jamais la même de la meilleure façon possible. Pour sa part, Ho You Fat n’est pas salé quant à la réaction qu’il a reçue et il semble apprécier l’attention si ses histoires Instagram ont quelque chose à dire à ce sujet. Il a posté une photo de lui sur le terrain dos à l’appareil photo, le nom inscrit sur son maillot avec la légende :

“On dirait qu’ils veulent vraiment ce maillot #hoyoufat”

Charles Barkley n’a pas encore pesé, jeu de mots, mais nous avons le sentiment qu’il va adorer ce prochain tweet compte tenu de la guerre de plusieurs années qu’il mène avec les femmes de San Antonio, au Texas… IYKYK

Cet homme doit être repêché dans la ligue RAPIDEMENT !