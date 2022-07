Steeplechaser Norah’s Pool Way of Celebrating Gold

Steeplechaser Norah Jeruto a trouvé une façon cool de célébrer sa victoire à la fin d’une journée torride aux championnats du monde.

Une fête à la piscine. Tout le monde était invité aussi.

La coureuse d’origine kényane qui a récemment commencé à représenter le Kazakhstan est passée à la ligne droite après sa victoire mercredi et a sauté le pas – directement dans la fosse à eau de l’événement.

Lisez aussi: IND vs WI: joueurs clés indiens au repos, opportunité pour les joueurs marginaux

Un instant plus tard, la Jeruto a été rejointe par ses deux concurrentes éthiopiennes, la vice-championne Werkuha Getachew et la médaillée de bronze Mekides Abebe. Ne voulant pas être en reste, Legend, la mascotte de ces championnats, a également sauté le pas.

Jeruto a terminé avec un record du championnat de 8 minutes, 53,02 secondes pour retenir Getachew de 1,59 seconde.

« Le temps était bon ici. J’ai apprécié ma course aujourd’hui », a déclaré Jeruto. « Au départ, j’avais peur de mes amis éthiopiens. Ce sont aussi des champions comme moi donc j’avais peur d’eux. J’ai fait de mon mieux pour gagner la course et ce n’était pas facile. C’était dur.

Ce fut une journée difficile pour Emma Coburn, une double médaillée mondiale dans cette épreuve qui s’est évanouie tard et a terminé huitième.

“Décevant”, a déclaré Coburn. “J’y suis allé et ça n’a pas payé.”

Il faisait chaud à Hayward Field avec des températures oscillant autour de 91 degrés Fahrenheit (33 degrés Celsius). Pour rester au frais, de nombreux athlètes ont enfilé des gilets de glace avant la compétition, porté des lunettes de soleil pendant la course et enroulé des serviettes froides autour de leurs épaules une fois terminé.

Mais Jeruto avait peut-être la meilleure solution : aller nager et barboter.

Le steeple était l’un des deux événements qui ont distribué des médailles lors d’une nuit où les tribunes étaient loin d’être pleines. Feng Bin, de Chine, a été la gagnante surprise du lancer du disque féminin, battant la deuxième Sandra Perkovic, de Croatie, et la championne olympique Valarie Allman, qui a terminé avec le bronze. Feng a remporté la victoire avec son premier lancer.

“Vraiment, c’est doux-amer”, a déclaré Allman, qui a remporté la première médaille mondiale au lancer du disque féminin pour les États-Unis. “Je n’arrivais tout simplement pas à trouver ce gros lancer. C’est bien de repartir avec une médaille.

Sydney McLaughlin a parcouru froidement sa demi-finale du 400 mètres haies. A peine pressé et conservant son énergie à l’approche de l’arrivée, le champion olympique et détenteur du record du monde a terminé en 52,17 secondes aux championnats du monde mercredi soir.

C’est rapide pour ne jamais donner un coup de pied dans l’overdrive.

Cela pourrait être un autre signe que son record de 51,41 – établi sur cette piste il y a près d’un mois – pourrait encore tomber. La finale aura lieu vendredi et comprendra les trois médaillés des Jeux de Tokyo – McLaughlin, la médaillée d’argent Dalilah Muhammad et la médaillée de bronze Femke Bol des Pays-Bas.

“C’était une bonne journée pour aller plus vite”, a déclaré McLaughlin, qui a amélioré son temps du premier tour de près de deux secondes. “Je veux juste être libre, donner tout ce que j’ai et tout laisser sur la piste.”

Sur le pont, une autre confrontation épique.

“Il me reste encore quelque chose, bien sûr”, a déclaré Bol. “Je suis prêt pour une bonne finale.”

Mercredi a également marqué le début et la fin du séjour de Caster Semenya aux championnats du monde. Elle a terminé 13e et n’a pas avancé dans sa manche de qualification de 5 000 m. Elle a couru la plus longue distance car elle est interdite de sa spécialité, le 800, en raison de règles qui l’obligent à prendre des médicaments réducteurs d’hormones pour participer à certaines courses.

Les Américains ont subi un coup dur lorsque le champion du monde du 100 mètres Fred Kerley a été éliminé du relais 4 × 100 en raison d’une blessure au quadriceps. Il s’est blessé en courant les demi-finales du 200 m.

Kerley était un spécialiste du 400 mètres qui a reculé avant les Jeux olympiques de l’an dernier. Il a remporté l’argent au 100 m à Tokyo, puis l’or à Eugene samedi dernier dans le cadre d’un balayage des médailles américaines qui comprenait également Marvin Bracy et Trayvon Bromell.

La saison est terminée pour le champion du monde en titre du 800 m Donavan Brazier, qui a connu des difficultés lors de sa manche de premier tour et n’a pas avancé.

Prochain arrêt, chirurgie.

Brazier subira une procédure pour se raser l’os du talon et dans le but de retrouver la forme en 2019, lorsqu’il a remporté les championnats du monde à Doha.

“Il est très difficile de passer du statut de meilleur au monde à la semaine prochaine, je serai avec des béquilles”, a déclaré Brazier. “C’est vraiment nul. Cela me donne l’impression d’être un athlète sujet aux blessures. Je ne veux pas être ce coureur unique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.