SteelSeries Arctis Nova 4, 4X, 4P casque de jeu sans fil pour PC et consoles mises à jour d’entrée de gamme

Une version plus légère et plus fonctionnelle de la gamme Arctis Nova 7 à 180 $, les modèles sans fil SteelSeries Arctis Nova 4 complètent les offres de la société de sa nouvelle génération de casques de jeu. Dans ce cas, remplacer les populaires modèles Arctis 1 sans fil d’entrée de gamme par un trio équivalent ciblant les PC et les consoles.

Les trois casques Arctis Nova 4 – le 4X pour Xbox4P pour PS4 et PS5 et 4 pour PC – seront disponibles à partir du 20 mai pour 120 $. Les 4X et 4P seront initialement disponibles uniquement sur GameStop ; les 4 ne se vendront que via Amazon.

Comme d’habitude, le modèle Xbox fonctionne sur toutes les plates-formes tandis que les modèles PlayStation et PC fonctionnent sur tous sauf la Xbox (c’est un problème de licence de prise en charge USB) ; ils utilisent tous un dongle USB-C, qui fonctionne avec la plupart des appareils, y compris les téléphones, les tablettes, Méta Quête 2 et les consoles portables comme la Changer. Le 4X dispose également d’un cadran de chat/mix sur l’oreillette. Une grande différence entre le 4 et le 7 est que la série 4 n’a pas de Bluetooth, ce qui la rend beaucoup plus légère – 11,5 onces contre 9,2 oz. (325g contre 262g). Cela réduit également les coûts.

Cependant, ils ont essentiellement la même autonomie de batterie, ainsi que des conceptions et des composants similaires. Pour le son surround, vous devez exécuter le logiciel SteelSeries Sonar, qui fournit également une suppression du bruit du micro, un égaliseur paramétrique et plus encore, bien qu’ils prennent également en charge Windows Sonic pour les écouteurs et l’audio Tempest 3D sur la PS5.