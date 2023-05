Steelers QB Kenny Pickett est «sage au-delà de ses années», déclare son nouveau coéquipier

Le quart-arrière Kenny Pickett est le présent et l’avenir des Steelers de Pittsburgh, et le nouveau venu Allen Robinson comprend pourquoi.

Le receveur de 29 ans a déclaré jeudi sur le site officiel de l’équipe des Steelers que le dynamisme de Pickett le rend spécial.

« Pour un quart-arrière de deuxième année, il est définitivement sage au-delà de ses années », Robinson a dit. « Comment il mène la charge. Son éthique de travail jour après jour. Très concentré. Il est définitivement au-delà de ses années.

« J’ai été impressionné quand je suis arrivé ici. En regardant quelqu’un de l’extérieur regarder à l’intérieur, vous voyez définitivement le talent. Une fois que vous êtes réellement entré dans l’établissement et que vous pouvez côtoyer Kenny, vous voyez pourquoi il réussit. »

Robinson a également fait allusion au succès de Pickett à l’université de Pittsburgh comme un présage pour son avenir dans la NFL.

Les Steelers ont sélectionné Pickett avec le choix n ° 20 au repêchage de la NFL 2022 et l’ont nommé quart-arrière partant à la semaine 5. Pickett a terminé sa saison recrue avec 2 404 verges par la passe, sept touchés par la passe, neuf interceptions et une note de passeur de 76,7, tout en complétant 63,0 % de ses passes. Il a également couru pour 237 verges et trois touchés.

Pickett et les Steelers ont pris de l’ampleur dans la seconde moitié de la saison, remportant six de leurs sept derniers matchs pour terminer 9-8. Le quart-arrière recrue n’a lancé qu’une seule interception au cours de cette période, bien qu’il ait raté un match en raison d’une commotion cérébrale.

Les Steelers ont acquis Robinson et le choix n ° 251 lors du repêchage de la NFL 2023 des Rams de Los Angeles pour le choix n ° 234 en avril. Robinson vient de connaître une saison décevante avec les Rams, qui ne l’a vu totaliser que 33 réceptions pour 339 verges et trois touchés dans ce qui a été une campagne désastreuse de 5-12 Rams.

Il a passé les quatre saisons précédentes avec les Bears de Chicago (2018-21), après avoir passé les quatre premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Jaguars de Jacksonville. Au cours de ses neuf années de carrière, Robinson a accumulé trois saisons de plus de 1000 verges (2015, 2019 et 2020), une sélection au Pro Bowl et a mené la ligue avec 14 touchés en 2015.

Robinson rejoint un noyau de passeurs des Steelers qui comprend les receveurs larges Diontae Johnson et George Pickens et l’ailier serré Pat Freiermuth.

Quant au signaleur de deuxième année de l’équipe, Robinson voit déjà Pickett comme un leader.

« Les leaders sont nés », a déclaré Robinson. « Cela ne prend pas beaucoup de temps pour un gars qui est un leader naturel. Je pense que n’importe qui ici peut le dire de Kenny. Je suis ici depuis un peu plus d’un mois, et vous pouvez déjà dire son leadership, comment il dirige la charge jour après jour. Pour un gars de deuxième année, ce n’est pas facile. Pour un gars, être capable de prendre un taureau par les cornes comme ça, c’est assez impressionnant.

