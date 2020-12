PITTSBURGH: Ben Roethlisberger n’est pas sourd. Il n’est pas aveugle non plus. Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh entend les critiques de son entraîneur, des fans, des médias après deux défaites consécutives au cours desquelles son équipe s’est parfois retrouvée victime d’intimidation.

Il y a beaucoup de bruit extérieur et à juste titre, a déclaré Roethlisberger mercredi. Nous n’avons pas bien joué. Nous en avons perdu deux de suite. Les fans s’inquiètent. Les têtes parlantes font ce qu’elles sont censées faire et parlent mal de nous et de tout ça.

La cassette ne ment pas. Les Steelers (11-2) ont dépassé les 50 verges en se précipitant seulement deux fois au cours de leurs sept derniers matchs, un déséquilibre qui a placé un fardeau de plus en plus lourd sur Roethlisberger. La défense ravagée par les blessures a permis à Buffalo de terminer la finale 7:11 du quatrième quart dimanche soir pour saler une victoire de 26-15 qui n’a jamais été mise en doute en seconde période.

Être du mauvais côté d’un battement n’est pas quelque chose qui arrive très souvent à Pittsburgh. Pourtant, l’entraîneur Mike Tomlin a essentiellement appelé son équipe à s’éloigner de son identité historique. Bien que Roethlisberger soit conscient qu’il est facile de se concentrer sur les lignes offensives et défensives lorsqu’il cherche à blâmer, il pense que cela s’étend aux 53 hommes de la liste.

La physicalité ne concerne pas seulement la ligne, a déclaré Roethlisberger. Les gens pensent juste que c’est là où il se trouve, mais il s’agit en fait de ramasser des blitz. Il s’agit d’obtenir les chantiers difficiles. Il s’agit de bloquer le périmètre, des choses comme ça. Parfois, la physicalité est aussi mentale. Vous devez être mentalement dur.

«Toutes ces choses combinées, je pense que nous pouvons, espérons-le, renverser la vapeur, et nous pourrons frapper les jeux qui existent.

Tomlin a laissé entendre que ses joueurs devaient mettre les coussinets cette semaine dans le but d’apporter un sentiment d’urgence qui faisait défaut ces derniers temps. Cela peut être un équilibre délicat, en particulier à la mi-décembre, en particulier pour une équipe qui n’est pas exactement jeune à l’avant de chaque côté du ballon. Trois partants de la ligne offensive sont dans la trentaine. Il en va de même pour deux des trois joueurs de ligne défensifs de départ. Le kilométrage commence à s’additionner à cette période de l’année.

La solution du capitaine défensif de longue date Cam Heyward: entraînez-vous comme vous voulez jouer. Cela signifie faire des exercices sans contact dans l’espoir d’imiter ce qui vous attend dans le stade.

Je pense que nous devons être plus conscients de cela et nous devons attaquer ces représentants, si nos employés sont interrompus, assurez-vous que vos employés sont à 100 mi / h, a-t-il dit. «Nous devons profiter de ces moments parce que nous ne les avons pas récupérés. … C’est à nous d’exécuter à un niveau élevé.

Quelque chose que Pittsburgh n’a pas fait beaucoup récemment. Les signes de dérapage étaient là bien avant que leur série de 11-0 pour commencer la saison ne se termine par une défaite contrariée contre Washington à domicile le 7 décembre.

Ils ont réussi une victoire à Dallas dans laquelle ils ont dû se rallier en seconde période contre le quart-arrière des Cowboys Garrett Gilbert. Ils n’étaient pas exactement nets en battant le modeste Jacksonville, traînant tôt et ne mettant pas vraiment les Jaguars à l’écart jusqu’au quatrième quart. Leur confrontation trois fois retardée avec le COVID-19[feminine Ravens appauvris était si peu inspirant que Tomlin leur s’en prenait pour avoir sucé.

Au milieu de tout le malaise, les Steelers peuvent encore décrocher le titre de l’AFC Nord avec une victoire lundi prochain contre l’humble Cincinnati. Ils ont également le temps de se réunir avant le début des séries éliminatoires. Ils devront le faire, cependant, avec une ligne offensive qui a perdu le garde gauche Matt Feiler en raison d’une blessure au pectoral de fin de saison contre Buffalo. Le remplaçant Kevin Dotson a un problème d’épaule et le plaqueur droit Chukwuma Okorafor a un problème de cheville.

C’est pourquoi Roethlisberger a souligné que le retour à un semblant de The Steeler Way ne dépend pas uniquement des gars à l’avant.

En tant que coureurs, il y a parfois un gars dans le trou, un gars non bloqué. Vous devez baisser la tête et obtenir le difficile 1 ou 2 mètres, dit-il. Parfois, les receveurs doivent baisser la tête au lieu de sortir des limites et d’obtenir ces types de chantiers difficiles. Ce n’est pas tout le monde, mais collectivement, nous devons tous être plus physiques.

C’est quelque chose que le receveur JuJu Smith-Schuster a fait depuis son entrée dans la ligue en 2017, quand il a présenté l’ancien secondeur de Cincinnati Vontaze Burfict avec un coup aveugle (et finalement illégal) transformé plus tard en un t-shirt vendu près de l’entrée de Heinz. Champ. Smith-Schuster a tenté de donner un coup de pouce à son équipe contre Buffalo quand il a baissé l’épaule et est entré en collision avec le secondeur des Bills Tremaine Edmunds sur un entraînement qui s’est terminé par un touché au troisième quart.

Je peux dire à mes récepteurs, soyons physiques, mais à la fin de la journée, je dois aller leur montrer, a déclaré Smith-Schuster.

Un exemple Les coéquipiers de Smith-Schuster savent qu’ils doivent suivre dans les semaines à venir si Pittsburgh veut éviter que son accalmie actuelle ne devienne quelque chose de bien plus catastrophique pour sa saison.

REMARQUES: Smith-Schuster n’a pas l’intention d’abandonner son rituel d’avant-match de danse sur le logo du milieu de terrain. Il a commencé le rituel plus tôt dans la saison, pour le plus grand plaisir de ses importants abonnés sur les réseaux sociaux. Les projets de loi y ont vu un manque de respect et l’ont dit par la suite. Pas que Smith-Schuster semble s’en soucier. Je ne vais pas arrêter de le faire, dit-il.

