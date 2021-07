Steelers LB Vince Williams prend sa retraite après 8 ans de carrière

PITTSBURGH: Vince Williams ne reste pas avec les Steelers de Pittsburgh après tout.

Le secondeur vétéran a annoncé sa retraite mercredi à la veille du camp d’entraînement, quelques mois seulement après avoir subi une baisse de salaire pour revenir pour une neuvième saison.

Williams, 31 ans, a disputé 121 matchs avec les Steelers après avoir fait partie de l’équipe en tant que choix de sixième ronde de l’État de Floride en 2013. Il s’est taillé au début de sa carrière en tant qu’as des équipes spéciales, puis est devenu l’un des plus secondeurs physiques à l’intérieur de la NFL, formant un lien étroit avec Ryan Shazier avant la blessure au dos de Shazier à la fin de la saison 2017.

Les Steelers ont libéré Williams dans le cadre d’un plafond salarial en mars, une décision qui a permis au club d’économiser 4 millions de dollars, puis l’a re-signé pour un an un mois plus tard.

Williams a récolté 20,5 sacs au cours de sa carrière. Il devait rivaliser avec Rob Spillane pour une place de titulaire à côté de Devin Bush dans la défense 3-4 de Pittsburgh.

Vince Williams nous a informés aujourd’hui qu’il se retirerait du football, a déclaré le directeur général des Steelers, Kevin Colbert, dans un communiqué. Nous respectons sa décision et tenons à le remercier pour le temps qu’il a passé avec nous, car il a toujours fait preuve d’un grand caractère et d’un leadership en plus de ses contributions sur le terrain. Nous souhaitons le meilleur à Vince et à sa famille.

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici