Steelers et Ravens prêts à rivaliser | Actualités, Sports, Emplois

PITTSBURGH – Lamar Jackson peut éblouir avec ses jambes un jeu et lâcher des pièces avec son bras droit le suivant.

Sauf, semble-t-il, lorsqu’il affrontera les Steelers de Pittsburgh.

Malgré toute l’électricité que le quart-arrière des Ravens de Baltimore fournit sur une base apparemment hebdomadaire, les choses ont tendance à se gâter lorsqu’il est d’un côté de la ligne de mêlée et que TJ Watt et Minkah Fitzpatrick sont de l’autre. Et Jackson le sait.

« L’ambiance est différente », a-t-il déclaré. « C’est plus intense, plus agressif. »

Plus difficile aussi.

Jackson a une fiche de 2-3 en tant que titulaire contre les Steelers, bien qu’il ait raté les deux matchs de Baltimore contre Pittsburgh la saison dernière en raison d’une blessure. Il a lancé plus d’interceptions (six) que de passes de touché (quatre) face au rival de longue date de Baltimore. La prochaine fois qu’il lancera le ballon dans la zone des buts contre Pittsburgh, ce sera sa première.

Ainsi, même si les Ravens (3-1) ressemblaient facilement à la meilleure équipe de l’AFC Nord en septembre, ils ne prennent rien pour acquis lorsqu’ils ouvriront le mois d’octobre en visitant les Steelers extrêmement inégaux (2-2), qui ont du mal à jouer avec toute consistance ou cohésion.

« J’espère que le résultat sera différent cette saison », a déclaré Jackson.

Cela ne peut pas être le cas si Pittsburgh veut être considéré comme une menace dans ce qui pourrait être la division la plus équilibrée du football. Les Steelers ont été bousculés par Houston il y a une semaine, et l’entraîneur Mike Tomlin a déclaré que l’équipe n’avait tout simplement pas joué assez fort.

Bien qu’il ait promis des « changements » par la suite, le seul véritable ajustement de Tomlin a été de faire quelque chose qu’il allait probablement faire de toute façon : faire en sorte que ses joueurs s’entraînent sur des pads pour la première fois dans quelques semaines dans l’espoir de les aider à appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Pittsburgh n’a pas vraiment le choix. Les Steelers ont eu du mal à maîtriser les matchs de course adverses sans le plaqueur défensif blessé Cam Heyward. Voici maintenant Jackson et la quatrième attaque en cours de la NFL.

D’une certaine manière, c’est peut-être la meilleure chose pour les Steelers.

« Cela vous oblige en quelque sorte à faire votre travail, à ce que les plus jeunes grandissent, à ce que tout le monde joue plus fort », a déclaré le plaqueur défensif Montravius ​​Adams. « C’est un match de division. Vous savez ce qu’ils font. Ils savent ce que vous faites. Il s’agit vraiment de savoir qui va fouetter qui.

ENTRAÎNEMENT DE FINITION

Les Ravens comptent 12 touchés en 15 occasions dans la zone rouge, et leur défense n’a accordé que trois touchés en 10 déplacements. La course de Jackson constitue une grande menace dans ce domaine. Il compte déjà quatre touchés au sol, soit trois de moins que son sommet en carrière.

« La défense nous donne l’impression de courir, ou mon numéro est appelé, et peu importe ce qu’il faudra pour que nous puissions entrer dans la zone des buts, je vais le faire », a déclaré Jackson. «Je vais essayer de le faire à au moins 100 milles à l’heure. Si la défense nous lance ce regard, ce sera ce qui se passera.

TROP MOU?

On s’attendait à ce que l’offensive de Pittsburgh fasse des progrès significatifs après une pré-saison prometteuse. Cela n’est pas arrivé. Les Steelers se situent parmi les derniers de la ligue pour les points, les verges et les premiers essais en quatre matchs, intensifiant ainsi l’examen minutieux autour du coordinateur offensif Matt Canada.

Le demi offensif Najee Harris ne croit toutefois pas que le plan de match soit le problème. Harris pense que l’offensive était trop « douce » contre les Texans. Il aimerait voir un retour à l’approche de la course en premier que les Steelers ont utilisée avec une fiche de 7-2 au cours de la seconde moitié de la saison dernière, une course qui comprenait une victoire de 16-13 à Baltimore dans laquelle ils ont accumulé 198 verges sur le terrain. sol.

« Je pense que nous savons tous que nous devons nous améliorer si nous voulons être là où nous voulons être », a déclaré Harris. « Nous voulons avoir la mentalité que nous avions l’an dernier contre les Ravens et c’est le bon moment pour le faire. »

GRANDE CHANCE

Baltimore compte déjà des victoires sur la route contre Cincinnati et Cleveland. Une victoire contre les Steelers cette semaine donnerait aux Ravens un balayage de l’AFC Nord, ce qu’ils n’ont fait que deux fois depuis le début de l’alignement actuel des divisions en 2002. La dernière fois que Baltimore a réussi cela, c’était en 2019 lorsque l’équipe est allée 14-2.

Depuis, Pittsburgh a remporté cinq des six matchs contre Baltimore.

«Je me souviens de l’année dernière, vous n’êtes pas un Raven tant que vous n’avez pas battu les Steelers», a déclaré le secondeur des Ravens Roquan Smith, acquis lors d’un échange au milieu de la saison dernière. «Je reporte cela également cette année. J’ai l’impression que cette saison est une toute nouvelle saison, donc je ne serai pas un Raven cette saison tant que je n’aurai pas battu les Steelers. C’est mon état d’esprit.

LE SORT DE PICKETT

Le quart-arrière de deuxième année des Steelers, Kenny Pickett, a passé la semaine à s’entraîner avec une grande attelle pour protéger l’ecchymose osseuse au genou gauche qu’il a subie lors de son limogeage en seconde période contre Houston. Il s’attend à être prêt dimanche, même s’il est bien conscient qu’il est temps – peut-être le temps passé – pour que l’offensive se ressaisisse.

« De toute évidence, vous êtes frustré, ça n’a pas été bon, nous savons que c’est loin d’être là où cela devrait être, mais cela ne peut pas être pénible », a déclaré Pickett. « Les gars doivent continuer à se présenter, à travailler, à sortir et à jouer dur le dimanche. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception