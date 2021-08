Steelers de Pittsburgh 16-3 Cowboys de Dallas : les Steelers profitent d’une solide deuxième mi-temps pour remporter le match du Temple de la renommée | Nouvelles de la NFL

Dwayne Haskins a fait ses débuts pour les Steelers alors qu’il était au centre contre les Cowboys (Getty)

Les Steelers de Pittsburgh ont suivi une première mi-temps trébuchante avec une solide finale de 30 minutes pour battre les Cowboys de Dallas 16-3 jeudi soir lors du premier match préparatoire de la NFL en deux ans.

Le retour de botté de dégagement de 36 verges de Matthew Sexton au début du troisième quart a donné un coup de fouet aux Steelers, et les Cowboys n’ont jamais contesté après cela.

Les matchs hors-concours de la saison dernière ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Alors peut-être que la foule enthousiaste était une indication que même pour un match entre des équipes utilisant peu d’habitués, la faim pour le football professionnel ne s’est pas estompée.

Ou peut-être s’agissait-il simplement du fait que deux des franchises les plus populaires de la ligue étaient sur le terrain lors du match du Temple de la renommée, quel que soit le nombre de sauvegardes en action.

« Le simple fait d’être dans un stade rempli de fans, l’énergie qu’ils ont fournie », a déclaré l’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin. « Nous étions sans cela pendant une bonne partie d’un an. »

Passes des Steelers : Dwayne Haskins, 8/13, 54 verges

Meneur précipité : Najee Harris, sept portées, 22 verges

Meneur à la réception : Chase Claypool, trois attrapés, 62 verges

Comme il fallait s’y attendre pour le coup d’envoi de la pré-saison, le match a été marqué par une attaque inégale et des équipes spéciales – jusqu’à ce que Sexton arrive.

« Sexton a eu un gros retour de botté de dégagement, je pensais que cela nous avait enflammés », a ajouté Tomlin. « C’était le tremplin pour nous d’aller de l’avant. »

Les deux équipes manquaient de timing avec le ballon, aidant chaque défense.

Pittsburgh a bloqué une tentative de placement de Hunter Niswander, et le botteur de placement des Steelers Sam Sloman a raté à 49 mètres, ainsi qu’un bâclé un point supplémentaire. Niswander a également raté 52 verges avant que la première mi-temps ne se termine 3-0 grâce à ses 29 verges.

Le retour de Sexton a conduit à une course de quatre verges par le porteur de ballon Kalen Ballage, qui a beaucoup voyagé, maintenant avec sa quatrième équipe en autant d’années. Sloman a fait amende honorable avec un placement de 48 verges après un retour d’interception de 26 verges de Donovan Stiner.

Le quart-arrière des Cowboys Garrett Gilbert en action contre les Steelers. (Photo AP/Ron Schwane)

Dallas a laissé 16 joueurs clés à sa base d’entraînement en Californie, mais dans la première mi-temps, il semblait toujours supérieur à Pittsburgh. Ce n’est pas le cas après la mi-temps.

« Il s’agit davantage de bâtir avec ce que nous avons accompli », a déclaré l’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy. « Il y a certainement beaucoup de travail à faire. Nous devons jouer un meilleur football complémentaire. L’opération (défensive) pour la première fois, je me sentais bien. Nous avons beaucoup plus à offrir. »

Cowboys passant : Garrett Gilbert, 9/13, 104 verges

Leader précipité : Rico Dowdle, huit courses, 43 verges

Meneur à la réception : Malik Turner, quatre attrapés, 47 verges

Les Steelers ont brièvement utilisé des habitués comme les receveurs Chase Claypool et Diontae Johnson, le secondeur Alex Highsmith et le demi de coin Cameron Sutton. Le secondeur Micah Parsons, le choix de première ronde des Cowboys, a vu de l’action, tout comme le plaqueur droit La’el Collins.

« C’était super », a déclaré Collins, qui a raté la saison dernière en raison d’une blessure à la hanche. « Cela fait plus d’un an et ça a été un long processus pour arriver ici. C’était bien d’être là-bas sur ce terrain avec mon équipe aujourd’hui. »

Mais c’était une nuit pour regarder l’arrière de la liste. Les deux défenses étaient assez solides, avec la ruée vers les passes tant vantée de Pittsburgh qui mettait beaucoup de pression sur les quarts de Dallas.

Dwayne Haskins, à la recherche d’un emploi après un flop à Washington, a été le quart-arrière des Steelers pendant la majeure partie de la nuit, bien que ce soit Josh Dobbs qui s’est connecté sur une passe de touché de cinq verges à Tyler Simmons pour le ranger.

Dix-neuf des 20 intronisés vivants dans la salle ont été présentés avant le match. Seul l’ancien sécurité de Pittsburgh Troy Polamalu, qui a été testé positif pour COVID-19 et dont la présence ce week-end est incertaine, n’était pas présent.

L’ancien entraîneur Bill Cowher, le garde Alan Faneca et la sécurité Donnie Shell de Pittsburgh ont été présentés; l’entraîneur Jimmy Johnson, le receveur large Drew Pearson et le gardien Cliff Harris de Dallas; le garde Steve Hutchinson, qui s’est démarqué pour le Minnesota et Seattle; les receveurs larges Harold Carmichael de Philadelphie, Isaac Bruce des Rams et Calvin Johnson de Detroit; sécurités Charles Woodson, une star pour Oakland et Green Bay, John Lynch de Tampa Bay et Denver, et Steve Atwater de Denver; l’ancien commissaire Paul Tagliabue ; l’entraîneur Tom Flores, qui a remporté deux Super Bowls avec les Raiders ; s’attaquer à Jimbo Covert de Chicago; le demi offensif Edgerrin James d’Indianapolis; et un quarterback nommé Peyton. Peyton Manning des Colts et des Broncos, bien sûr.

