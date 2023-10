ST. CLAIRSVILLE — Steele Insurance a fait don de 10 000 $ jeudi à l’école centrale St. Mary de St. Clairsville lors de la célébration du 75e anniversaire de l’agence d’assurance.

Le don servira à la campagne de financement de l’école, qui contribuera à rénover et à agrandir l’école.

Matthew Steele, président de Steele Insurance, a présenté un chèque simulé géant au révérend Thomas Chillog, pasteur de l’école, et au directeur Angel Glitch.

« Nous avons eu la chance de connaître le succès de l’agence au fil des années et nous voulions le partager avec l’école. » dit Steele.

L’école est ouverte à son emplacement actuel, 226 W. Main St., depuis 1958.

Steele a déclaré qu’après 65 ans, l’école a besoin de rénovations et de mises à jour, notamment un nouveau toit et de nouvelles fenêtres.

« De plus, nous avons un plan ambitieux pour ajouter de nouvelles salles de classe et de nouvelles installations à l’école. » dit Steele.

Steele a déclaré que le projet devrait coûter environ 7 millions de dollars au total.

« À l’occasion du 75e anniversaire de l’agence, nous avons senti que nous avions la chance de pouvoir le faire et nous souhaitons partager ces bénédictions avec nos partenaires familiaux confessionnels ici » dit Steele.

Steele a déclaré que ses enfants fréquentaient actuellement St. Mary’s Central.

Steele a déclaré qu’il souhaitait sensibiliser et rallier le soutien au projet de l’école.

Chillog a déclaré que l’école enverrait bientôt des lettres et des dossiers d’information contenant plus d’informations sur le projet et sur la manière dont les gens peuvent faire des dons.

Il a déclaré que l’école a déjà reçu 1,2 million de dollars de promesses de don et qu’elle continuera à rechercher des dons au cours des prochaines années avec l’aide du diocèse de Steubenville.

Glitch a déclaré qu’elle était très reconnaissante pour le don et le soutien de la communauté.

Pour plus d’informations ou pour faire un don à l’école, appelez le 740-695-3189 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Lors de la célébration du 75e anniversaire de jeudi, Steele a également rendu hommage à ses parents, Rich et Barb Steele, qui étaient propriétaires de l’entreprise avant de la lui transmettre. Matthew Steele a déclaré que ses parents ont dirigé l’organisation pendant environ 32 ans.

«J’étais président, mais elle (Barb Steele) était la patronne» » dit Rich Steele.

Matthew Steele a déclaré que la salle de conférence de l’agence d’assurance serait rebaptisée la «Salle de conférence Rich et Barb Steele.» Il a également accroché un portrait de ses parents dans la salle de conférence.

Matthew Steele a déclaré que ses parents n’avaient jamais organisé de fête de départ à la retraite, il souhaitait donc rendre hommage à ses parents lors de la célébration du 75e anniversaire.

«Nous avons commencé dans notre sous-sol» » dit Rich Steele.

« Nous l’avons fait, notre premier bureau était dans notre sous-sol avec une porte pour une table », » a déclaré Barb Steele.

Barb Steele a déclaré que Matthew Steele voulait devenir agent d’assurance depuis l’âge de 8 ou 9 ans. Elle a dit que Matthew jouait souvent avec son frère aîné, Brian Steele, qui travaille actuellement comme chef de projet dans une entreprise de construction.

« Ils jouaient avec leurs boîtes d’allumettes, et Brian conduisait les camions de construction et construisait les bâtiments avec des Legos, et Matt dirigeait le bureau de l’entreprise de construction en faisant les factures sur le petit ordinateur Commodore. » dit-elle.

Matthew Steele a également rendu hommage à son équipe actuelle lors de la célébration.

« Bien sûr, je dois apprécier l’équipe actuelle que nous avons en place, qui perpétue la tradition et fait avancer les choses pour vous et qui nous aide vraiment à organiser ce 75e anniversaire », il a dit.

Il a également déclaré qu’il souhaitait montrer sa gratitude à la communauté.

« Nous avons fait de notre mieux pour livrer 75 petites citrouilles dans la communauté de Barnesville à Wheeling au cours de la semaine dernière aux clients, aux chambres de commerce et à des endroits comme celui-là », » a déclaré Matthew Steele.

Steele Insurance a également commencé à collecter des dons pour le Food Pantry de St. Clairsville. Toute personne souhaitant faire don de nourriture et de biens non périssables peut les déposer au bureau de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi au bureau d’assurance, situé au 48259 National Road à St. Clairsville.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception