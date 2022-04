Steel Dabba vendu dans les magasins « Hipster » en Europe rappelle à Desi Twitter les jours d’école

Le dabba en acier Desi était un aliment de base pour le déjeuner plus que la nourriture elle-même pour de nombreux enfants qui grandissaient, et pour de nombreux adultes, il conserve toujours son statut. Toutes sortes de comportements d’intimidation sont inexcusables, mais ceux qui intimident un enfant à cause de leur dabba en acier doivent avoir une place spéciale en enfer qui leur est réservée. Le lycée, comme nous le savons tous, peut être brutal et un utilisateur de Twitter a récemment partagé comment ils ont été victimes d’intimidation à propos de leur dabba, pour découvrir que les boîtes à lunch en acier étaient «reconditionnées» et vendues dans des magasins hipster en Europe deux décennies plus tard. ont été détournés et rebaptisés par d’autres pays dans des cas ridicules d’appropriation culturelle (chai est thé, Karen). Maintenant, la boîte à lunch en acier à plusieurs étages semble avoir rejoint la liste.

L’utilisateur de Twitter, Madhura Rao, a partagé que l’intimidation s’est produite dans une école de Mumbai entre 2002 et 2005, lorsque « les enfants cool passaient des dabbas en acier aux dabbas en plastique coloré ou achetaient le déjeuner à la cantine ». Un utilisateur de Twitter a écrit : « Les étudiants peut être cruel, encore plus aujourd’hui. C’est sûr. Après tant d’années en tant que professeur de collège / HS et prof d’université, j’ai été témoin d’une cruauté brute quel que soit mon âge.

Celui que vous tenez est certainement une importation d’Inde même si j’ai ramené un tiffin d’Inde en Allemagne pour ma mère aussi, car pour elle c’est très nostalgique et sinon vous ne l’obtenez plus… à moins que vous ne vouliez payer les prix des magasins hipster pour cela – Simi B Good (@SimiBGood) 17 avril 2022

Certains enfants les ont également amenés à l’école (surtout si c’était lors d’une fête religieuse indienne). Bien que nous ne nous moquions pas d’eux, nous pensions que c’était différent. UR droite… ils sont POPULAIRES et chers aussi. Nous avons des versions similaires en (un peu fantaisistes). pic.twitter.com/s8yjUiZkUo— Natacha M. (@natacha_moor) 17 avril 2022

Il existe également un service de livraison de dabba haut de gamme à Londres. 20-25 £ + par repas qui rentre à la maison à Tiffin – Deepa Kumar (@dipaah) 16 avril 2022

D’autres utilisateurs de Twitter ont également partagé comment ils ont été victimes d’intimidation pour leurs dabbas en acier. Mais pour la plupart, toutes ces années n’ont pas du tout terni leurs bons souvenirs avec la boîte à lunch en acier.

