Steam vous permettra de poursuivre Valve maintenant

De nombreuses entreprises incluent une clause d’arbitrage forcé dans leur contrat d’utilisation, renonçant au droit d’une personne à un procès devant un tribunal. L’arbitrage consiste à régler un différend en dehors du système judiciaire, devant un tiers impartial. Cette méthode est souvent plus rapide mais peut ne pas donner les meilleurs résultats pour les consommateurs, car les arbitres je n’ai pas besoin de considérer la loi au moment de rendre une décision.

Précédemment, Contrat d’utilisation de Steam a déclaré que « vous et Valve acceptez de résoudre tous les litiges et réclamations entre nous dans le cadre d’un arbitrage individuel exécutoire » pour tous les litiges liés à Steam, à votre compte, au matériel ou au contenu et aux services de l’entreprise. Le nouvel accord élimine toute mention d’une politique d’arbitrage exécutoire.