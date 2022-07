Steam Deck Review : Une console de jeu pour le joueur par excellence

C’est le Steam Deck à 400 $, une console aussi utilitaire que cela puisse paraître. L’appareil portatif, une plaque de plastique noir volumineux avec un contrôleur de jeu intégré, a les tripes d’un superordinateur et un écran tactile. C’est comme si un ordinateur de jeu et une Nintendo Switch avaient un enfant.

Le Steam Deck est le résultat des efforts ambitieux de Valve pour combiner les avantages des appareils de jeu modernes. Cela inclut les ordinateurs dédiés aux jeux ; le Switch portable de Nintendo, qui se concentre sur les jeux familiaux ; et la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, qui sont des consoles de salon avec des puces informatiques plus rapides pour jouer à des jeux plus intenses.