Steam Deck ne survivra pas à 2025 sans une mise à niveau sérieuse

J’aime le Steam Deck pour tout ce qu’il est : un format qui définit l’industrie, un PC portable confortable et intuitif et un bond en avant gargantuesque pour les jeux sous Linux. Chaque fois que je le prends en main et que je joue à quelque chose, je ressens les années de R&D et d’itération que Valve a mis dans cet appareil. J’apprécie les nombreux succès et Des échecs qui ont influencé sa conception finale. Mais alors que nous commençons à regarder la fin de 2024, il est temps de faire face à la réalité. Le Steam Deck ne survivra pas une année de plus sans une mise à niveau significative des performances.

Afin de continuer à jouer à des jeux AAA et graphiquement exigeants, le Steam Deck a besoin d’un processeur … [+] mise à niveau. Jason Evangelho

La technologie évolue à la vitesse de la lumière, et c’est particulièrement vrai dans le domaine des jeux sur PC. Il y a seulement 2,5 ans, mon test du Steam Deck était sous-titré « Une centrale de jeu portable sans égal.« Tout a commencé par cette phrase : « Le Steam Deck est vraiment sans égal et constitue une classe à part. »

Le temps a rapidement effacé toute vérité dans ces déclarations.

Un marché encombré avec des jeux exigeants

Avec des marques comme Lenovo, Asus, MSI et maintenant Acer qui défient Valve pour la domination du marché des consoles portables (sans parler des concurrents plus petits comme OneXPlayer et Ayaneo), les consommateurs ont désormais l’embarras du choix. Et si ces consommateurs accordent la plus grande importance aux performances de jeu brutes (une attente qui n’est pas déraisonnable), le Steam Deck pourrait être considéré comme inutile d’ici l’année prochaine.

Lorsque Valve et AMD ont présenté l’APU Aerith semi-personnalisé du Steam Deck en 2022, ce fut une révélation. Personne ne s’attendait à ce que cette chose puisse exécuter un jeu aussi exigeant que Cyberpunk 2077. Personne ne s’attendait certainement à ce qu’il gère DOOM Eternel sur la qualité Ultra. Avec un afflux constant de magie logicielle comme le FSR à l’échelle du système, les optimisations de la cadence d’images et l’amélioration rapide de la pile graphique Linux, les performances du Deck sont restées impressionnantes jusqu’en 2023.

En 2024, cependant, nous commençons à voir notre bien-aimé Deck perdre de la vitesse (désolé).

Ce n’est même pas une question de delta de performances entre Steam Deck et ses rivaux (mais nous y reviendrons). La question qui aura un impact négatif sur les ventes futures est de savoir si Steam Deck peut fonctionner X Bien sûr, nous savons qu’il ne peut pas exécuter de jeux intégrant certains systèmes anti-triche, mais Windows peut être installé pour contourner cela. Le problème principal est le suivant : a-t-il la puissance nécessaire pour fournir des fréquences d’images minimales jouables pour les prochains jeux qui vous intéressent ?

Au cours du mois dernier seulement, nous avons vu trois exemples décevants de jeux trop exigeants pour le Deck. Les hors-la-loi de Star Wars est injouable avec les paramètres Low, même avec FSR réglé sur « Ultra Performance ». Warhammer 40,000 : Space Marine 2 je n’arrive pas à atteindre une vitesse stable de 30 fps avec le réglage de qualité le plus bas. Et d’après la démo, Final Fantasy 16 est injouable sans FSR et Frame Generation, et souffre de bégaiements et d’un rythme d’images horrible avec ces fonctions de mise à l’échelle activées.

La fréquence de cas comme celui-ci ne fera qu’augmenter.

L’histoire de l’AMD Ryzen Z2 Extreme

Au cours des dernières semaines, de nombreuses nouvelles sur le matériel ont émergé, ce qui nous aide à comprendre ce que 2025 réserve aux joueurs sur console portable. Nous allons assister à des avancées impressionnantes en matière de performances. Mais d’abord, établissons où en est le jeu sur console portable à l’heure actuelle.

Compte tenu de la limite de puissance de 15 W de l’APU Steam Deck, l’appareil de Valve tient admirablement la route face aux ROG Ally et Legion GO. Du moins lorsque les concurrents sont également limités à 15 W.

Mais même à 15 W, le processeur Z1 Extreme du ROG Ally a souvent un avantage notable. Dans un jeu comme Forza Horizon 5, il surpasse le Steam Deck de près de 25 % à des résolutions similaires (1280 x 800 contre 1280 x 720). Avec le boost de puissance supplémentaire grâce au mode Turbo 25 W du ROG Ally, cette avance augmente de près de 70 %.

En règle générale, si le Steam Deck peut afficher 45 images par seconde pour un jeu en 1280 x 800, le ROG Ally peut égaler cette fréquence d’images mais en 1920 x 1080. En 1080p, la Radeon 780M du ROG Ally affiche environ le double du nombre de pixels.

Maintenant, sachez qu’AMD vient d’annoncer le Z2 Extreme, qui devrait être commercialisé début 2025. Il inclura probablement les mêmes graphiques RDNA 3.5 que ceux que nous voyons dans la série Ryzen AI 300. Il s’agirait du Radeon 890M. Explorons cela.

Dans la vidéo ci-dessus, la Radeon 780M est confrontée à la Radeon 890M. Lorsque les deux processeurs sont limités à 20 W, la Radeon 890M est jusqu’à 37 % plus rapide que la Radeon 780M du Ryzen Z1 Extreme.

Imaginez que vos jeux ROG Ally ou Legion GO tournent 37 % plus vite. Cela représenterait une mise à niveau générationnelle significative.

L’histoire d’Intel Lunar Lake

Mais il y a aussi le buzz grandissant autour du Lunar Lake d’Intel. Intel affirme que les graphiques intégrés Arc Xe2 de ses nouveaux processeurs (dont le lancement est prévu fin septembre) offrent des performances 16 % plus rapides que le meilleur processeur d’AMD, qui est actuellement le Radeon 890M.

Intel revendique la couronne en matière de performances graphiques intégrées. Intel

MSI a annoncé que la suite de son ordinateur de poche Claw A1M, qui a échoué, adoptera Lunar Lake, ce qui devrait améliorer ses performances. au-dessus de le ROG Ally et le Legion GO. (J’aurai une idée beaucoup plus claire de la façon dont Lunar Lake se positionne plus tard ce mois-ci après avoir testé les nouveaux processeurs.)

La conclusion qui donne à réfléchir

Je possède un Steam Deck OLED, un ROG Ally et un Legion GO. Bien qu’il ne soit pas assez puissant, je me tourne toujours avec enthousiasme vers mon Steam Deck la plupart du temps. C’est simplement parce qu’il est plus agréable à tenir dans mes mains et que l’écran OLED est superbe. Mais à mesure que de plus en plus de jeux injouables sortent, cet enthousiasme s’estompe.

En ce qui concerne SteamOS, si vous recherchez une interface fluide et réactive de type Steam Deck, vous pouvez installer Bazzite sur votre ROG Ally ou Legion GO dès maintenant. Vous obtiendrez une expérience logicielle presque identique, mais avec un matériel plus performant. Et bientôt, vous pourrez installer Steam OS lui-même sur ces consoles portables concurrentes.

Mon ROG Ally Z1 utilisant Bazzite avec l’interface utilisateur Steam Deck Jason Evangelho

Ne vous inquiétez pas. Je peux pratiquement garantir que Valve a commencé à explorer un Steam Deck 2 avant même le lancement du Steam Deck original en 2022. La piste pour les mises à niveau de la console est longue si vous voulez le faire correctement. Vous pouvez parier que Valve est déjà en train de prototyper la prochaine génération avec diverses possibilités matérielles. Peut-être ce monstre Ryzen Z2 Extreme ? Peut-être une autre solution semi-personnalisée qui établit une fois de plus Steam Deck comme le favori ?

Quelle que soit la solution, l’approche de la Switch ne sauvera pas le Steam Deck. Ce que je veux dire par là, c’est que Nintendo peut se permettre d’utiliser un matériel peu puissant parce qu’il dispose d’un flux constant d’exclusivités. Avec Linux sous le capot, Valve n’a pas ce luxe. Les jeux sous Linux s’améliorent à pas de géant chaque mois, mais Valve ne peut tout simplement pas se permettre de rester à la dernière place en termes de spécifications de base et de performances.

Qu’en penses-tu?