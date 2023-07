Steam Deck est de retour en vente avec jusqu’à 20% de réduction, ce qui porte l’ordinateur de poche à de nouveaux prix bas

L’appareil de jeu portable de Valve, le Pont à vapeur, est arrivé sur les tablettes au début de 2022, et les mises à jour et améliorations continues ont contribué à accroître sa popularité. Nous n’avons vu qu’une seule vente sur le Steam Deck auparavant, mais en ce moment, il y a de nouvelles démarques allant jusqu’à 20% de réduction, ce qui signifie que les modèles à plus grande capacité ont atteint de nouveaux plus bas historiques en termes de prix.

À l’heure actuelle, vous ne dépenserez que 359 $ pour la version 64 Go, 450 $ pour la 256 Go et 519 $ pour la 512 Go, ce qui en fait le moment idéal pour en attraper une si vous avez tenu le coup. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Voici comment les prix atterrissent pour chaque modèle lors de cette vente:

Modèle eMMC 64 Go : 359 $ (économisez 40 $)

(économisez 40 $) Modèle SSD NVMe 256 Go : 450 $ (économisez 79 $)

(économisez 79 $) Modèle SSD NVMe 512 Go : 519 $ (économisez 130 $).

Et vous pouvez également étendre le stockage avec une carte microSD (vendue séparément).

De retour en mars, Valve a ajouté une nouvelle fonctionnalité au Steam Deck qui permettra aux utilisateurs de créer les leurs ou d’utiliser des films de démarrage déjà créés pour le démarrage du système.

Valve a d’abord dévoilé son Steam Deck en juillet 2021. Il a ouvert la voie à des jeux sur PC véritablement portables, similaires à ce que la Nintendo Switch a fait pour les jeux sur console. Forte demande pour le Steam Deck, en plus d’un retard de deux moisa conduit à des précommandes espacées tout au long de 2022, les premières unités étant expédiées aux clients le 28 février.

Regarde ça: Steam Deck Mostly Nails Jeux PC portables 13:11

Depuis sa sortie initiale, Valve a déclaré qu’il y aurait un nouvelle génération de Steam Deck, même si aucun calendrier n’a été confirmé. Les propriétaires de Steam Deck découverts une multitude d’utilisations pour l’appareildepuis émulation d’anciennes consoles pour jouer à des jeux Xbox via le cloud.