Steam Deck by Valve est enfin disponible sans réservation

Valve a lancé le Steam Deck il y a plus de 12 mois, mais juste en février, il a commencé à expédier le PC de jeu portable à ceux qui avaient réservé. Après plusieurs mois d’émission de lots aux utilisateurs de Steam qui ont précommandé l’appareil, la société a finalement annoncé que la file d’attente de réservation était terminée. Cela signifie que le Steam Deck est disponible à l’achat immédiatement.

La société a révélé dans un article qu’elle était aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de composants, mais après un travail acharné de Valve, le taux de réservation sans cesse croissant a été battu. Bien sûr, le fabricant s’est également réservé le droit de revenir aux réservations si la demande est trop élevée, car “la bande passante de production, de traitement et d’expédition est encore limitée”.

Le Steam Deck le moins cher est de 419 € et ne dispose que de 64 Go de stockage eMMC. 549 € vous en offre un avec un SSD de 256 Go et quelques goodies de la communauté Steam, tandis que le modèle de 512 Go dispose du « stockage le plus rapide » et d’un verre gravé antireflet, d’un étui de transport exclusif et d’un thème de clavier virtuel. Ce forfait complet coûte 679 €.

Les utilisateurs qui achètent les deux dernières variantes devront attendre l’expédition entre 1 et 2 semaines, tandis que la variante la plus abordable sera disponible pour les commandes plus tard cette année.

Valve a également lancé la station d’accueil où le Steam Deck peut être relié à deux écrans externes, peut également être utilisé pour le chargement ou pour se connecter à plusieurs autres appareils Valve. Le prix est de 89 $ / 99 € et est également disponible aujourd’hui.

