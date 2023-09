Steam Deck 2 n’arrivera pas de sitôt, confirme Valve | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Jeux Steam Deck 2 n’arrivera pas de sitôt, confirme Valve

Le Steam Deck a été officiellement lancé en 2022 et la société pourrait n’annoncer aucune nouvelle console avant au moins 2024.

La nouvelle fonctionnalité est actuellement limitée à l’application de bureau Steam. (Source de l’image : Valve)

Le Steam Deck de Valve est une console de jeu portable très populaire sur le marché, en particulier parmi les amateurs de jeux sur PC. Pierre-Loup Griffais de Valve, dans un email à Le bord et CNBCa maintenant confirmé que le successeur du Steam Deck n’est pas attendu avant au moins les deux prochaines années.

Selon l’e-mail, « il est important pour nous que le Deck offre un objectif de performance fixe aux développeurs et que le message aux clients soit simple : chaque Deck peut jouer aux mêmes jeux. En tant que tel, modifier le niveau de performance n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, et nous souhaitons le faire uniquement lorsqu’une augmentation suffisamment significative est possible. Nous ne voulons pas non plus que des performances accrues aient un coût important en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie de la batterie. Je ne prévois pas qu’un tel bond soit possible dans les deux prochaines années, mais nous suivons toujours de près les innovations en matière d’architectures et de processus de fabrication pour voir où les choses vont.

Le Steam Deck a été officiellement lancé en 2022 et la société pourrait n’annoncer aucune nouvelle console avant au moins 2024. Cela correspond à la pratique courante dans le monde des consoles, où, contrairement à un cycle annuel de rafraîchissement du matériel comme un smartphone ou un ordinateur portable, les consoles de jeux ont généralement une durée de conservation plus longue et les entreprises n’annoncent de nouveaux modèles qu’une fois tous les quatre ou cinq ans. Plutôt que de se concentrer sur l’amélioration des performances, la société semble se concentrer sur l’amélioration de la durée de vie de la batterie et sur l’inclusion d’un meilleur écran, éventuellement avec un taux de rafraîchissement plus élevé, similaire à l’Asus ROG Ally (test). À l’heure actuelle, il semble qu’il n’y aura pas de nouvelles annonces matérielles de Valve liées au Steam Deck dans un avenir proche. De même, la société a également récemment publié Deck OS 3.5 Preview pour les passionnés avec de nouvelles fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable, le HDR (lorsqu’il est associé à un écran externe performant) et des améliorations de performances pour Starfield. La mise à jour aurait également amélioré la reproduction des couleurs en passant à une gamme de couleurs sRGB.