Steam ajoute la prise en charge des manettes Nintendo Switch classiques

Steam prend désormais en charge les contrôleurs classiques de Nintendo pour Switch Online, selon les notes de mise à jour de mercredi pour le Plate-forme de jeu sur PC. Les joueurs peuvent utiliser les contrôleurs NES, SNES, Nintendo 64 et Sega Genesis conçus pour le service de Nintendo, Le bord confirmé.

Les abonnés Switch Online sont les seules personnes qui peuvent acheter les nouveaux contrôleurs, selon The Verge. Alors que les manettes NES et SNES sont disponibles, les manettes Nintendo 64 et Sega Genesis sont en rupture de stock.

Un abonnement de 12 mois à Switch Online coûte 20 $ et propose un catalogue de jeux rétro Nintendo et Sega. Les propriétaires de commutateurs ont besoin d’un abonnement pour que le service puisse jouer en ligne avec des jeux tels que Mario Kart 8, Splatoon 2 et Monster Hunter Rise.