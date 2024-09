Ste Murray capture les courbes brutalistes de l’église de la Sacra Famiglia en Italie

capturer le calme ensoleillé de l’église de la Sacra Famiglia en Italie

Dans le cadre de son travail en cours série de photos célébrant les bâtiments du milieu du siècle à l’occasion de leur 50e anniversaire, Sainte-Murray met en lumière l’église Sacra Famiglia de Salerne, Italie. Son essai visuel jette un regard sur le calme ensoleillé de six éléments circulaires imbriqués – dont trois représentent la Sainte Trinité – qui forment ce sacré espace construit par Paolo Portoghesi entre 1971 et 1974.

Avec son travail, le photographe basé à Dublin vise à placer le renforcement béton structure dans son contexte physique dans le quartier de Fratte avec une approche brute et honnête. Situé à côté d’une école et dans un quartier résidentiel, il est entouré de montagnes pittoresques et tranquilles. La canopée d’arbres matures qui entourent le brutaliste Le bâtiment témoigne encore davantage de son âge, laissant la ville s’adoucir dans la campagne.



toutes les images par Ste Murray

Ste Murray célèbre l’architecture brutaliste du milieu du siècle

La forme circulaire de l’église Sacra Famiglia change en fonction des conditions de lumière. Son béton courbé prend des teintes variées et l’architecture projette des ombres dansantes sur elle-même, mettant en valeur différents degrés de profondeur. « Il y a un silence presque solennel qui imprègne ces terrains et ces murs ; le visiteur prend conscience de la signification plus profonde inhérente aux espaces sacrés, et la routine régulière du dialogue spirituel entre ce lieu et ses habitants est évidente », notes Ste Murray.

L’essai photographique fait partie d’une série plus vaste qui documente les bâtiments de leur 50e anniversaire, avec un accent particulier sur le brutalisme et le modernisme. Le choix d’un bâtiment par an à ce stade offre un point de vue photographique parmi une myriade de choix. photographe50 ans semble également être une période appropriée pour la réflexion et la représentation de l’architecture auprès d’un public contemporain. « Et pourtant, dans toute son immensité, un demi-siècle place souvent les bâtiments dans des limbes temporels : le bâtiment peut être « trop vieux » pour répondre aux besoins d’aujourd’hui sans changements importants, tout en étant en même temps « trop nouveau » pour être authentiquement romancé. » il dit. Dans cet état intermédiaire, cette série devient à la fois hommage et critique.



