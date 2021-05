Stay Well vise à revendiquer tardivement les honneurs du Derby | Actualités des courses

Hughie Morrison espère voir l’entrée de Derby, Stay Well, à la hauteur de son nom et de ses ancêtres dans les British Stallion Studs EBF Cocked Hat Stakes de Goodwood.

Stay Well, l’un des 29 coureurs possibles de la première Classique après l’étape de forfait de cette semaine, affronte cinq rivaux lors de l’événement Listed de vendredi.

Anciennement Predominate Stakes, le Cocked Hat est l’un des derniers essais réalisables pour le Derby au début du mois prochain – et parmi l’opposition à Goodwood, Lone Eagle de Martyn Meade et Yibir de Charlie Appleby conservent également les aspirations d’Epsom.

Morrison reconnaît qu’il est en train de mettre Stay Well à l’épreuve de ses références dans le Derby, à son troisième départ en carrière après un effort de finaliste très prometteur lors de ses débuts dans une jeune fille de Doncaster en septembre dernier, puis une impressionnante victoire de Windsor dans une entreprise similaire à son retour le mois dernier.

« Il va devoir faire un bond en avant depuis sa première victoire pour affronter des chevaux de groupe éprouvés », a déclaré l’entraîneur du Berskhire, conscient de la présence du vainqueur des Zetland Stakes de l’année dernière, Lone Eagle.

De plus, Yibir a terminé troisième du Trial Classic Group Three à Sandown, tandis que Aleas de Ralph Beckett est à la recherche d’un quadruple et Man Of Riddles de David Simcock était un débutant gagnant à Wolverhampton en mars.

Le succès de huit longueurs de Stay Well à Windsor sous Tom Marquand était accrocheur et suffisant pour maintenir le rêve de Derby vivant pour les propriétaires Ben et Sir Martyn Arbib.

Morrison a déclaré: « Jusqu’à présent, le temps a prouvé que ceux qui sont derrière lui n’ont pas complimenté la forme – mais vous ne pouvez vraiment gagner que comme ça.

« Tom (Marquand) vient de dire qu’il est un beau cheval, et nous en saurons beaucoup plus vendredi – que ce soit la capacité ou le goût du terrain. »

Toute nouvelle détérioration par rapport à la faiblesse des prévisions serait une préoccupation pour Morrison, qui est néanmoins beaucoup plus heureux avec une facilité dans le terrain que tout ce qui est plus rapide.

Stay Well, sur un double gagnant jusqu’à un mile et six stades dans les mêmes couleurs, semblait adapté par le passage à Windsor.

Morrison espère qu’il sera à la maison aussi plus de 11 stades cette semaine, et plus tard dans le temps – bien qu’il ait expliqué que le fils du spécialiste de sept stades Iffraaj tire son nom de l’actualité plutôt que d’une abondance d’endurance prévue.

« Il a été nommé Stay Well en reconnaissance des paroles de l’année dernière » Restez vigilant, restez à la maison « – pas (nécessairement) qu’il resterait en bonne santé », a-t-il ajouté.

« Mais sa mère est restée très bien – elle aurait dû gagner à Goodwood en fait (proche deuxième au niveau Listed). »

Les propriétaires-éleveurs de Stay Well espèrent qu’il pourra atteindre de plus grands sommets.

Morrison a déclaré: « Martyn et Ben se reproduisent pour gagner le Derby – donc si vous avez une demi-chance de courir dans le Derby, c’est ce que vous faites.

« C’est assez proche du Derby. (Mais) mon sentiment est que si nous allions au Derby, nous devrons lui donner un très bon galop dans les 10 prochains jours.

« (Donc) si nous nous y retrouvons, c’est son galop sur l’hippodrome.

«Si c’était un sol ferme, je serais plus inquiet. Je pense qu’un sol ferme prend beaucoup plus de ces chevaux que le sol mou.

« Ce que vous ne savez pas, c’est la quantité de terrain lourd qui sera emporté – ce que cela pourrait être d’ici vendredi. »