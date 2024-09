Statut HTTP 400 – Requête incorrecte

Taper Rapport d’exception

Message Caractère non valide trouvé dans la cible de la requête [/la-politique-sur-le-terrain/episode/mauril-belanger?id\u003d8c661d2d-bd0e-47ae-bd9e-774b284472cf ]. Les caractères valides sont définis dans la RFC 7230 et la RFC 3986

Description Le serveur ne peut pas ou ne veut pas traiter la demande en raison d’un élément perçu comme une erreur du client (par exemple, une syntaxe de demande mal formée, un cadrage de message de demande non valide ou un routage de demande trompeur).

Exception

java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in the request target [/la-politique-sur-le-terrain/episode/mauril-belanger?id\u003d8c661d2d-bd0e-47ae-bd9e-774b284472cf ]. The valid characters are defined in RFC 7230 and RFC 3986 org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseRequestLine(Http11InputBuffer.java:509) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:513) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:882) org.apache.tomcat.util.net.Nio2Endpoint$SocketProcessor.doRun(Nio2Endpoint.java:1710) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.processSocket(AbstractEndpoint.java:1184) org.apache.tomcat.util.net.Nio2Endpoint$Nio2SocketWrapper$2.completed(Nio2Endpoint.java:637) org.apache.tomcat.util.net.Nio2Endpoint$Nio2SocketWrapper$2.completed(Nio2Endpoint.java:615) sun.nio.ch.Invoker.invokeUnchecked(Invoker.java:126) sun.nio.ch.Invoker$2.run(Invoker.java:218) sun.nio.ch.AsynchronousChannelGroupImpl$1.run(AsynchronousChannelGroupImpl.java:112) org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

Note La trace complète de la pile de la cause première est disponible dans les journaux du serveur.

Apache Tomcat/8.5.82