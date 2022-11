Statut fiscal non-dom: le travail dit à Jeremy Hunt de “nettoyer” les avantages économiques

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres ont reçu l’ordre de “nettoyer” l’argument économique derrière la suppression des non-doms au Royaume-Uni après que le chancelier a laissé entendre qu’il ne savait pas combien d’argent la suppression du statut fiscal controversé rapporterait.

Jeremy Hunt insiste sur le fait que l’économie ne serait pas aidée par la suppression du statut, affirmant vendredi qu’il préférerait que les super riches “restent … et dépensent leur argent ici”.

Et il a dit que des responsables du Trésor lui avaient dit qu’ils n’étaient «très incertains» de la somme d’argent que le déménagement rapporterait réellement.

Le parti travailliste a maintenant appelé les ministres à publier des chiffres sur le nombre de non-doms et le montant que le Trésor perd à cause de l’échappatoire.

Le groupe de réflexion très respecté de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré L’indépendant la “meilleure estimation” qu’elle avait était que l’abolition de la mesure représenterait environ 3 milliards de livres sterling par an.

Le chiffre est à peu près le même montant que celui annoncé par M. Hunt qui sera ajouté au budget du NHS de l’année prochaine.

L’indépendant a révélé plus tôt cette année que l’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, avait le statut de non-domicile pendant que son mari était chancelier.

M. Sunak a qualifié à l’époque les rapports sur sa femme de “frottis désagréables”, bien qu’elle ait finalement renoncé à l’avantage.

Le problème a été considéré comme si toxique que les initiés ont d’abord cru qu’il anéantissait les espoirs de M. Sunak de devenir Premier ministre.

Le statut légal peut éviter à un individu de payer l’impôt britannique sur les revenus des dividendes d’investissements étrangers, les loyers sur les biens à l’étranger ou les intérêts bancaires.

Appelant le gouvernement à produire des chiffres sur les non-doms, le secrétaire en chef fantôme du Trésor, Pat McFadden, a déclaré: “Alors que les conservateurs augmentent les impôts des travailleurs, il n’est tout simplement pas juste que ceux qui sont au sommet puissent bénéficier de non à jour -dom avantages fiscaux.

“Si vous faites de la Grande-Bretagne votre maison, vous devriez payer vos impôts ici.”

Il a déclaré que le Labour veillerait à ce que “les personnes qui s’installent au Royaume-Uni contribuent à ce pays en payant des impôts sur leur revenu global”.

Les travaillistes ont également cité des recherches de la London School of Economics qui se sont alignées sur l’IFS et ont estimé que le Trésor pourrait lever près de 3,2 milliards de livres sterling par an.

Plus tôt cette année, l’IFS a averti qu’il y avait “très peu de preuves sur l’efficacité du régime non-dom pour attirer et retenir des personnes de valeur”.

Mais M. Hunt a fait valoir que la suppression de l’échappatoire fiscale comme l’a suggéré le Labour “nuirait à l’attractivité à long terme du Royaume-Uni”.

Il a été interrogé sur sa décision de conserver son statut tout en prévoyant des hausses d’impôts et des réductions de services publics, ce qui, selon les experts, nuirait particulièrement aux personnes à revenu moyen.

Le chancelier a déclaré que les responsables du Trésor ne lui avaient pas donné de chiffres précis sur le montant que l’abolition ou la réduction du statut de non-dom augmenterait.

“Ils m’ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs des chiffres qui circulaient, en ce qui concerne les économies”, a-t-il déclaré.

« Comme moi, ils voulaient être très sûrs qu’ils ne faisaient pas des choses qui nuisaient à l’attractivité du Royaume-Uni. Ce sont des étrangers qui pourraient vivre facilement en Irlande, en France, au Portugal, en Espagne, ils ont tous ces régimes. Toutes choses étant égales par ailleurs, je préférerais qu’ils restent ici et dépensent leur argent ici.

Poussé à savoir si le Trésor lui avait donné un chiffre sur ce que rapporterait l’abolition du statut, il a répondu : « Non, parce que nous ne sommes pas d’accord avec les chiffres que le parti travailliste a donnés.

“Le Trésor ne m’a pas dit qu’il allait aider l’économie à faire cela, c’est pourquoi j’ai choisi de ne pas le faire.

“Je ne ferai rien qui puisse nuire à l’attractivité à long terme du Royaume-Uni, même si cela donne des coups faciles aux partis d’opposition, je pense que ce serait la mauvaise chose à faire en termes de création d’emplois au Royaume-Uni. .”

Les travaillistes se sont engagés à abolir le statut fiscal non-dom et à le remplacer par un système similaire à celui en Allemagne ou au Canada où les résidents temporaires sont autorisés à éviter de payer l’impôt national sur les revenus à l’étranger.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a accusé M. Hunt d’approuver “un revenu exempt d’impôt pour les millionnaires alors que des millions de personnes sont confrontées à des abattements fiscaux gelés et à des hausses d’impôts municipaux”.

Dans une référence apparente à la maison de M. Sunak, elle a ajouté: “Comment peut-il prétendre que c’est juste? Il refuse d’agir, et je me demande pourquoi. C’était peut-être la seule politique qu’il ne pouvait pas faire approuver par No 10 Downing Street. Je dis que si vous faites de la Grande-Bretagne votre maison, vous devriez payer vos impôts ici.

Un porte-parole du Trésor a souligné les commentaires de M. Hunt selon lesquels supprimer le statut serait “la mauvaise chose à faire en termes d’emplois et de prospérité pour le Royaume-Uni”.