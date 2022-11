Statut en voie de disparition recherché pour les lamantins alors que des centaines de personnes meurent de faim

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Les lamantins qui meurent par centaines principalement à cause de la famine causée par la pollution en Floride devraient à nouveau être répertoriés comme une espèce en voie de disparition, ont déclaré lundi des groupes environnementaux dans une pétition demandant le changement.

La pétition déposée auprès du US Fish and Wildlife Service soutient que c’était une erreur de retirer les lamantins de la liste des espèces en voie de disparition en 2017, laissant les mammifères marins lents répertoriés uniquement comme menacés.

“Le Fish and Wildlife Service a maintenant la possibilité de corriger son erreur et de protéger ces animaux désespérément en péril”, a déclaré Ragan Whitlock, avocat du Center for Biological Diversity, basé en Floride.

En vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition, une espèce est considérée en voie de disparition si elle est « en danger d’extinction dans tout ou une partie importante de son aire de répartition ». Une espèce menacée est une espèce susceptible de devenir en voie de disparition dans un avenir prévisible.

La pétition, également parrainée par le Save the Manatee Club, Miami Waterkeeper et d’autres, soutient que la pollution due au ruissellement des engrais, aux fuites de fosses septiques, aux rejets d’eaux usées et à l’augmentation du développement déclenche la prolifération d’algues qui ont tué une grande partie des herbiers dont dépendent les lamantins, en particulier sur la côte est de la Floride.

Cela a entraîné la mort principalement de la famine d’un nombre record de 1 100 lamantins en 2021 et se poursuit cette année, avec au moins 736 décès de lamantins signalés au 11 novembre, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Les décès de 2021 représentaient 13% de tous les lamantins estimés vivre dans les eaux de Floride.

Remettre le lamantin sur la liste des espèces en voie de disparition renforcerait l’examen fédéral des projets et des problèmes impliquant des lamantins et apporterait plus de ressources et d’expertise pour résoudre le problème, a déclaré Patrick Rose, directeur exécutif du Save the Manatee Club.

“Re-désigner les lamantins comme en voie de disparition sera une première étape essentielle pour réparer un terrible tort”, a déclaré Rose.

Le Fish and Wildlife Service dispose de 90 jours pour déterminer s’il est justifié de rétablir le statut du lamantin en voie de disparition et, dans l’affirmative, de 12 mois à compter de la date de la requête pour effectuer un examen du statut du lamantin.

Les responsables du service ont déclaré qu’ils travaillaient sur une réponse.

Pendant ce temps, les responsables de la faune de l’État ont déclaré qu’ils lanceraient une deuxième année d’alimentation expérimentale de laitue pour les lamantins qui se rassemblent par centaines pendant l’hiver dans la décharge d’eau chaude d’une centrale électrique près de Cap Canaveral.

L’année dernière, environ 202 000 livres (91 600 kilogrammes) de laitue principalement donnée ont été données aux lamantins dans le cadre du programme. Mais les experts de la faune préviennent que la famine est un problème chronique qui continuera de nuire à la population de lamantins sans une plus grande attention à la réduction de la pollution.

“Avec des pertes stupéfiantes d’herbes marines dans tout l’État, nous devons résoudre les problèmes de qualité de l’eau pour donner au lamantin une chance de prospérer et de survivre”, a déclaré Rachel Silverstein, directrice exécutive de Miami Waterkeeper.

Curt Anderson, Associated Press