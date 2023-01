Statut du vol annulé ou retardé ? Voici ce que vous pouvez faire.

Les voyages en avion sont par nature stressants. Vous devez vous assurer de vous donner suffisamment de temps pour vous rendre à l’aéroport et, une fois sur place, vous devez faire face à des files d’attente potentiellement longues au dépôt des bagages et à la sécurité. Sans faute, vous avez soit trop de temps, soit pas de temps du tout à la porte avant d’embarquer. Outre le moment, de nombreuses conditions liées au transport aérien échappent au contrôle du passager, notamment les annulations et les retards de vol.

Aux États-Unis, plus de 20 % des vols ont été retardés en 2022, selon les statistiques du Bureau of Transportation Statistics du département américain des Transports. Près de 3 % des vols ont été annulés. Bloqués à l’aéroport, les passagers frustrés peuvent se sentir à court d’options. Mais vous avez quelques cartes en main : reprogrammer, rembourser, demander ou attendre. Voici quelques réponses pour vous aider à faire un plan si vous vous retrouvez à attendre un vol retardé ou annulé.

Quelles sont les causes des retards et des annulations de vols ?

Le Bureau of Transportation Statistics du DOT suit les causes des retards de vol. Selon les données les plus récentes, de janvier à septembre 2022, la raison la plus courante des retards de vol était les retards des transporteurs aériens. Un retard de transporteur comprend des circonstances telles que le nettoyage de l’avion, les dommages à l’avion, l’attente de l’arrivée des passagers ou de l’équipage en correspondance, le ravitaillement en carburant et la maintenance, qui sont tous contrôlables par la compagnie aérienne.

La deuxième cause la plus fréquente de retard de vol était l’arrivée tardive de l’avion, qui peut être causée par les conditions météorologiques. En 2021, les conditions météorologiques représentaient 26 % du total des retards cette année-là.

Les causes des annulations de vols sont les mêmes que les retards : transporteur aérien, conditions météorologiques extrêmes, problèmes du système d’aviation national (comme les conditions météorologiques non extrêmes, les opérations aéroportuaires, le volume de trafic élevé et le contrôle du trafic aérien) et la sécurité (comme le besoin d’évacuer ou rembarquer en raison d’une faille de sécurité ou de longues files d’attente à la sécurité).

J’ai un vol à venir. Que puis-je faire pour me préparer ?

Avant de partir pour l’aéroport, assurez-vous que vous vous êtes inscrit aux alertes SMS et que vous avez téléchargé l’application de la compagnie aérienne (activez ses notifications) ou l’application FlightAware pour obtenir des informations de vol en temps réel. Si votre vol est retardé ou annulé bien à l’avance, vous pouvez faire des plans ajustés dans le confort d’un hôtel ou de la maison d’un être cher au lieu du chaos de l’aéroport.

Prenez quelques photos de vos bagages afin que s’ils se perdent sur la ligne, vous puissiez fournir une description précise de leur apparence. L’expert en voyages Gary Leff du blog de voyage View from the Wing recommande également de mettre un Apple AirTag dans vos bagages afin que vous puissiez suivre l’emplacement exact de votre valise, que ce soit à l’autre bout du pays ou à la récupération des bagages.

Familiarisez-vous avec les services offerts par votre compagnie aérienne en cas de retard ou d’annulation afin de savoir comment défendre vos intérêts et ceux des autres passagers. Le tableau de bord du service client des compagnies aériennes du DOT détaille les diverses commodités que les compagnies aériennes se sont engagées à fournir si un vol est annulé pour des raisons que la compagnie aérienne peut contrôler, comme des problèmes de maintenance ou d’équipage, mais pas la météo. Ces services comprennent la réservation gratuite de votre billet sur la même compagnie aérienne (ou une compagnie aérienne partenaire) ou un titre-restaurant pour les retards supérieurs à trois heures.

Votre carte de crédit peut également offrir une couverture en cas de retard de voyage ou une couverture en cas de retard de bagages, où le coût de votre hôtel, de vos repas et de vos dépenses est remboursé. Chase Sapphire Reserve, la carte Platinum d’American Express et la carte de crédit Capital One Venture X Rewards font partie des cartes de crédit offrant ces protections, mais vérifiez votre contrat de carte de crédit pour les détails exacts.

Certaines compagnies aériennes, comme United et Delta, n’ont pas de frais de modification pour les billets en classe économique et au-dessus, vous pouvez donc modifier votre vol gratuitement si un retard dure plus longtemps que vous ne le souhaiteriez et qu’il existe un vol plus pratique sur le même air transporteur. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que vous ne payez pas de supplément si vous essayez de modifier votre vol.

Mon vol est perpétuellement retardé. Je dois sortir de cet aéroport.

Pour les retards qui se prolongent du jour au lendemain en raison de problèmes contrôlables, de nombreuses compagnies aériennes, notamment American, Delta, Spirit, Southwest et United, proposent des chambres d’hôtel gratuites, conformément au tableau de bord du service client DOT Airline. Beaucoup de ces compagnies aériennes proposent également un transport gratuit jusqu’à l’hôtel. Les conditions météorologiques extrêmes ne relèvent pas des raisons «contrôlables» qu’une compagnie aérienne offrirait ces services, mais si vous êtes bloqué en raison d’un retard météorologique, cela vaut toujours la peine de demander.

Les passagers confrontés à des retards «importants» ont droit à un remboursement complet s’ils choisissent de ne pas voyager. Le DOT n’a pas défini ce qui constitue un retard « significatif », mais décide plutôt au cas par cas en tenant compte de la durée du retard et de la durée du vol. Dans des circonstances normales, les remboursements sont effectués assez rapidement, dit Leff.

Pour les compagnies aériennes qui ne couvrent pas les séjours à l’hôtel et les repas, rendez-vous au bureau du service des bagages lors de la récupération des bagages et renseignez-vous sur le tarif des voyageurs en détresse, explique Leff. “Lorsque la compagnie aérienne ne paie pas pour l’hôtel, elle peut avoir des réductions disponibles sur les hôtels via ses propres tarifs négociés, et les hôtels offrent cette réduction parce qu’ils veulent faire affaire avec la compagnie aérienne”, explique-t-il. “Ainsi, vous pouvez obtenir un meilleur tarif que si vous réserviez directement vous-même. Ce n’est pas un taux accessible au public.

Mon vol a été annulé. Et maintenant?

Quelle que soit la raison de l’annulation, chaque passager a droit à un remboursement complet s’il choisit de ne pas changer de réservation.

Pour les retards et les annulations, Leff dit que la meilleure chose à faire est d’éviter les longues files d’attente au comptoir de la compagnie aérienne à l’aéroport. “Des heures et des heures de files d’attente ne vous permettront probablement pas d’obtenir des informations qui seront même utiles”, dit-il. Mais épuisez toutes vos options : essayez d’appeler, d’entrer en contact via les réseaux sociaux, de discuter via l’application mobile ou avec le personnel au niveau du club, de rechercher d’autres options de vol sur d’autres compagnies aériennes ou de tracer un itinéraire en train ou en bus. “Il vaut mieux que vous examiniez vous-même les options de vol comme si vous achetiez à nouveau, sachant qu’avec un vol annulé, vous récupérerez votre argent, et vous aurez alors au moins la possibilité de vous soumettre aux reçus de Southwest pour un certain niveau de remboursement, ” Leff dit des passagers confrontés à cette situation particulière.

N’oubliez pas que le personnel de la compagnie aérienne, au téléphone et à l’aéroport, n’est pas responsable de vos maux de tête de voyage et n’est pas celui sur qui déchaîner vos frustrations. Sois gentil.

J’ai enfin atterri. Où sont mes bagages ?

Parfois, les passagers sont séparés de leurs bagages, laissant les gens sans vêtements ni articles de toilette dans un nouvel endroit. Lorsque vos bagages n’arrivent pas à destination, parlez immédiatement à un membre du personnel de l’aéroport. Ils peuvent avoir des documents à remplir décrivant les attributs physiques de votre valise et son contenu. Espérons que l’aéroport pourra localiser et vous livrer votre bagage en temps opportun. (Avant votre départ, assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets irremplaçables, comme des clés, ou des choses dont vous aurez besoin immédiatement, comme des médicaments, dans vos bagages enregistrés.)

Le maximum qu’une compagnie aérienne peut payer à un passager pour un bagage définitivement perdu est de 3 800 $ pour les vols intérieurs. Encore une fois, les compagnies aériennes peuvent vous rembourser les articles que vous deviez acheter alors que votre valise était manquante, alors conservez les reçus.

En ce qui concerne les voyages en avion, de nombreux facteurs peuvent, et à un moment donné, vont mal tourner. Ayez un plan (et un plan de secours), sachez quelles dépenses les compagnies aériennes couvriront et essayez d’anticiper les maux de tête potentiels.

Mise à jour, 6 janvier 2023 : Cet article a été initialement publié le 28 décembre 2022 et a été mis à jour pour inclure des conseils de voyage généraux concernant les retards et les annulations.

