Statut du jeu | Dorance Armstrong exclue contre les Panthers

Sur une note plus positive, les Commanders reviennent au complet en attaque avec Brian Robinson Jr. prêt à faire son retour après avoir raté le match des Ravens en raison d’une blessure au genou. Robinson a déclaré dans le vestiaire après l’entraînement de jeudi qu’il se sentait plus lui-même après avoir pris congé des entraînements de la semaine dernière. Il était de retour sur le terrain cette semaine, ce qui devrait donner un coup de pouce au jeu de course et à l’offensive dans son ensemble. Il est officiellement répertorié comme douteux, bien que Quinn ait déclaré vendredi que Robinson avait eu une bonne semaine d’entraînement.