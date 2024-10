Statut des districts scolaires de la région de la Baie

TAMPA, Floride — Les districts scolaires de la région de la Baie évaluent leur situation en vue de reprendre leurs activités à la suite de l’ouragan Milton.

Voici une liste des dernières informations concernant les districts de la région de la Baie :





HILLSBOROUGH : Dans un communiqué lundi, le système scolaire a déclaré : « Les écoles publiques du comté de Hillsborough resteront fermées le mardi 15 octobre en raison des efforts de rétablissement suite à l’ouragan Milton.

Dans un communiqué, les responsables de l’école ont déclaré : « Malgré les efforts de rétablissement, nous avons besoin d’au moins un autre jour avant de pouvoir rouvrir les écoles en toute sécurité. Les écoles et les bureaux de district resteront fermés le mardi 15 octobre. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec TECO sur les efforts de restauration et fournirons une mise à jour demain. »

Les responsables ont énuméré le statut des campus de district :

Env. 100 écoles sont privées d’électricité

Plus d’une douzaine d’écoles ont encore de l’eau stagnante

Les livraisons de nourriture pour le petit-déjeuner et le déjeuner sont retardées.

De nombreuses routes présentent des dangers ou des feux de circulation qui ne fonctionnent pas.

PINELLES : Dans un communiqué samedi, le système scolaire a déclaré : « Comme une grande partie de la communauté et de nombreux sites dans les écoles du comté de Pinellas sont sans électricité et que les écoles du comté de Pinellas continuent d’héberger des membres de la communauté dans des refuges, le district restera fermé lundi. 14 octobre. Tous les sports et activités sont annulés.

Aucune décision n’a été prise pour le mardi 15 octobre. La commune communiquera cette décision d’ici le lundi 14 octobre à midi et se basera sur la fermeture des refuges et la stabilité du réseau électrique.

Le personnel des opérations du district continue de réparer les dégâts causés à nos sites scolaires. Une fois l’électricité rétablie sur nos sites, le personnel d’exploitation sera en mesure d’effectuer des réparations complètes pour garantir la santé, la sûreté et la sécurité de nos bâtiments. »

PASCÔ : NOUVEAU : Les écoles du comté de Pasco resteront fermées lundi en raison de pannes de courant et de problèmes de carburant.

Toutes les écoles et bureaux de district sera désormais fermé au public et tous les événements et activités seront annulés jusqu’au vendredi 11 octobre 2024. Veuillez vous préparer à la tempête et consulter le site Web du district et les réseaux sociaux pour les mises à jour. Veuillez visiter notre page Mises à jour météorologiques pour plus d’informations.

POLC : Notre équipe continue de travailler avec diligence pour préparer la réouverture des écoles PCPS pour nos élèves et notre personnel.

Cependant, nos écoles doivent rester fermées le lundi 14 octobre et le mardi 15 octobre. Nous prévoyons de rouvrir nos campus aux étudiants le mercredi 16 octobre. Certains membres du personnel du district du PCPS commenceront à retourner au travail lundi (16 octobre). 14), et le personnel scolaire, y compris les enseignants, reviendra mardi (15 octobre).

Pour une mise à jour plus complète sur nos efforts de récupération, cliquez ici.

LAMANTIN: Le lundi 14 octobre 2024 est une journée record prévue, il n’y aura donc pas d’école pour les élèves.

Nous espérons que les élèves retourneront à l’école le mardi 15 octobre 2024. Une décision concernant un retour le mardi sera prise d’ici 17 heures le lundi 14 octobre 2024.

Les mises à jour seront partagées via des appels téléphoniques, des e-mails et des SMS de notifications de masse, ainsi que via nos sites de médias sociaux sur Facebook (ManateeSchoolsGoodNews), X (anciennement Twitter) (@Manateeschools) et sur le site Web de notre district à l’adresse https://www.manateeschools.net/storm.

HERNANDO : Écoles à Hernando ne sera pas ouvert lundi comme prévu précédemment. Aucune annonce n’a été faite pour mardi.

AGRUMES: Le District scolaire du comté de Citrus sont ouverts le lundi 14 octobre.

MISE À JOUR : En raison du temps d’enseignement perdu à cause des récents ouragans, nous rattraperons les jours suivants :

Lundi 21 octobre

Lundi 11 novembre

Et le 20 décembre sera désormais une journée d’enseignement complète.

Nous reconnaissons que le 21 octobre était initialement prévu pour les vacances d’automne et que le 11 novembre est la Journée des anciens combattants. Cependant, nous devons répondre aux exigences de l’État en matière d’heures d’enseignement pour l’année. Sachez que nous apprécions profondément nos anciens combattants et que nous prévoyons de leur rendre hommage de manière significative dans nos écoles le 11 novembre.

COLLÈGES DE LA RÉGION

Collège de Saint-Pétersbourg : tous les campus et bureaux seront fermés lundi, a annoncé l’école samedi.

Eckerd – À distance : https://www.eckerd.edu/news/blog/hurricane-milton/

Hillsborough Community College – ouvert le lundi : https://www.hccfl.edu/

Université de Tampa – Ouvert : https://www.ut.edu/about-ut/university-services/emergency/tropical-weather-alerts

Université Stetson – Lundi normal, cours mardi : https://www2.stetson.edu/today/2024/10/stetson-monitoring-tropical-depression/

Saint Léon – À distance : https://www.saintleo.edu/weather-advisory

État de Polk – Ouverture lundi : https://www.polk.edu/news/polk-state-college-will-reopen-monday-following-hurricane-milton/

PHSC – Lundi normal : https://phsc.edu/