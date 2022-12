Statut de la relation d’Emily Ratajkowski et Pete Davidson: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Emily Ratajkowski c’est aimer la vie de célibataire ! Après avoir été photographiée en train d’embrasser l’artiste Jack Greer plus tôt cette semaine, les fans se demandent où est sa relation avec Pete Davidson stands, étant donné que les deux semblaient assez chauds et lourds en novembre. “Emily explore la vie de célibataire, mais cela n’a aucune incidence sur sa relation avec Pete”, a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Elle pense qu’il est génial, elle n’est tout simplement pas disponible pour un engagement en ce moment. Ils parlent encore, ce n’est tout simplement pas exclusif.

Plus à propos Emily Ratajkowski

En plus de Pete et Jack, Emily a également passé du temps avec DJ Orazio Rispo Ces derniers mois. La femme de 31 ans a divorcé de son mari, Sebastian Bear-McClard, plus tôt cette année, et elle a définitivement profité de son statut de célibataire ! Heureusement, Pete est pleinement consciente qu’elle n’est pas prête à s’engager pour le moment, selon une source proche de l’humoriste.

“Ils ont une excellente chimie et il la trouve incroyablement attirante, mais il sait aussi qu’elle vient de sortir d’un mariage sérieux”, nous a dit la source. “Emily est une âme libre et il respecte cela. Peu importe qui d’autre elle voit, il est prêt à passer du temps avec elle. Il ne veut pas mettre trop de pression sur elle, alors il laisse la balle dans son camp.

Pendant ce temps, Emily a également récemment révélé qu’elle avait rejoint une application de rencontres, elle voit donc certainement quelles sont les options disponibles pendant cette période d’exploration de soi. Emily et Pete ont été liés pour la première fois en novembre et elle a même été photographiée dans son appartement de Brooklyn. Le week-end de Thanksgiving, ils ont rendu public leur relation occasionnelle en s’asseyant ensemble sur le terrain au match des New York Knicks. Pete est également assez nouveau dans la vie de célibataire, car il a mis fin à sa relation de neuf mois avec Kim Kardashian en juillet.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Jack Greer: 5 choses à propos de l’artiste vu embrasser Emily Ratajkowski

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.