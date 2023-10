Statut de Draymond Green, changements d’entraîneur et plus encore

SAN FRANCISCO — Draymond Green sera absent pour au moins les trois premiers matchs de pré-saison des Warriors. Mais il continue de faire entendre sa voix lors des entraînements.

Green a lancé beaucoup de discours trash et de motivations pendant la première semaine du camp d’entraînement de Golden State depuis le banc de touche alors qu’il soignait une entorse à la cheville gauche.

« Draymond, son énergie domine une pièce », a déclaré vendredi l’entraîneur-chef Steve Kerr. « Les premiers jours de mêlée, il est sur la touche, parlant de détritus aux deux équipes et encourageant les gars, en plein milieu de tout cela. Il est vraiment excité pour la saison et il progresse bien.

Green sera réévalué lundi avec la possibilité de disputer les deux derniers matchs de pré-saison. L’espoir est qu’il sera prêt à jouer dans une certaine mesure pour le match d’ouverture des Warriors le 24 octobre contre les Phoenix Suns.

L’agent libre signé Cory Joseph et l’invité au camp d’entraînement Rodney McGruder seront également absents pour le match de samedi contre les Lakers. Joseph, 32 ans, se remet d’une tension lombaire au bas du dos et sera également réévalué lundi.

« J’ai appelé Gregg Popovich à son sujet cet été alors que nous envisageions de le signer et Pop a dit qu’il était l’un des meilleurs êtres humains que j’ai jamais entraîné. Et c’est un grand éloge venant de Pop. C’est ce que vous voulez, vous voulez remplir votre équipe de bons leaders, de bons coéquipiers. Et c’est un très bon joueur. Nous avons de la chance de l’avoir.

McGruder, 32 ans, était inactif samedi dans le protocole sur les commotions cérébrales.

Changements d’entraîneur

L’ancien entraîneur adjoint Jama Mahlalela a quitté les Warriors pendant l’intersaison pour les Raptors de Toronto, sa ville natale. Avec son départ, les Warriors ont perdu leur directeur du développement des joueurs, qui a également élaboré des modèles de remplacement et élaboré des jeux pour les équipes spéciales.

Les Warriors ont promu Kris Weems, assistant de longue date et entraîneur du développement des joueurs, à l’avant du banc en tant qu’assistant, et Kerr dit qu’il organisera des sous-modèles. L’entraîneur adjoint Seth Cooper sera également devant le banc dans le rôle de développement des joueurs de Mahlalela. Lui et l’ancien directeur général des Santa Cruz Warriors, David Fatoki, ont été embauchés en tant que codirecteurs du développement des joueurs pendant l’intersaison.

Golden State a également bouleversé les opérations de son personnel d’entraîneurs.

« Nous avons structuré les choses différemment », a déclaré Kerr. « Nous avons des modules où les entraîneurs sont regroupés à des fins de dépistage, de défense contre qui nous jouons, puis d’attaque et de défense également. »