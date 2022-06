Statuette reste invaincue dans les Airlie Stud Stakes au Curragh | Nouvelles de la course

Aidan O’Brien a exprimé sa joie avec Statuette alors qu’elle portait son record à deux sur deux avec une victoire déterminée pour les honneurs du groupe deux dans les Airlie Stud Stakes au Curragh.

Si impressionnante pour la première fois, la fille du héros américain de la triple couronne Justify s’est montrée plus professionnelle à cette occasion.

Assis juste à côté du rythme imposé par Matilda Picotte et Badb, Ryan Moore a commencé à organiser sa monture sur un mètre et une fois que le favori 4-6 a atteint la vitesse supérieure, il n’y avait plus aucun doute sur le vainqueur, même si la marge de victoire n’était que de trois. -quart de longueur de 25-1 chance Badb.

“C’est une très grosse pouliche et nous ne l’entraînions qu’aux trois quarts parce que nous avions l’œil sur la dernière partie de la saison”, a déclaré O’Brien.

“Avec ce type de pouliche, si vous les entraînez trop dur, vous ne l’auriez pas à la fin de la saison quand vous la voudriez.

“Elle a 16 2 ½ (mains hautes), pour une pouliche de deux ans. Nous étions ravis, nous étions un peu inquiets quand le sol est devenu mou qu’elle aurait pu être très fatiguée mais évidemment, seule sa classe l’a fait passer.

“Elle a voyagé adorablement et Ryan l’a soignée, elle a fini par gagner adorablement et nous étions très heureux.

“Elle a un bel esprit, une grande foulée et un physique incroyable. Nous pensons que les Justify sont quelque chose à attendre avec impatience.

“C’est une sœur de Tenebrism mais elle la porterait sur son dos car c’est une énorme pouliche puissante celle-ci.

“Elle n’est probablement pas aussi précoce que d’habitude pour une pouliche qui court à cette période de l’année, mais elle a tellement de classe qu’elle a pu courir et le faire plutôt que nous la forcions à le faire.

“Quand elle a pu le faire, nous n’avons pas aimé l’arrêter, mais en même temps, nous ne la poursuivions en aucune façon à la maison.”

Coral et Betfair font Statuette 10-1 pour les 1000 Guinées et lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait être une pouliche des Guinées, O’Brien a ajouté : “Nous pensons qu’elle l’est. C’est une pouliche avec beaucoup de classe et vous imaginez qu’elle n’ont aucun problème à obtenir un mile.

“Le Moyglare, le Cheveley Park, toutes ces courses sont là pour elle. Évidemment, nous avons aussi la pouliche qui a gagné à Ascot (Meditate). Les gars vont probablement les séparer.”