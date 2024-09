Statue d’imitations : Saint Albert pourrait revenir à Saint Albert

Le comité des arts de la ville recommande de commander une statue en bronze de remplacement de 30 000 $ à Al Henderson

Il serait nouveau, il serait en bronze, et il vivrait à l’intérieur.

Dans les semaines à venir, les conseillers municipaux de St. Albert sera demandé de prélever 30 000 $ sur un fonds de réserve pour l’art public afin de remplacer la statue de Saint Albert qui a été volée à son emplacement extérieur à Founder’s Court en 2023.

Rien qu’une base vide et indignation généralisée est resté.

Emily Baker, présidente du comité consultatif sur le développement des arts et conservatrice à la Galerie d’art de St-Alberta déclaré vendredi que la disparition de Saint Albert avait laissé un trou dans plus d’un bloc de béton.

« C’était vraiment difficile », a-t-elle déclaré. « Les gens, en particulier ceux de la communauté artistique publique, ont développé une relation forte avec cette œuvre et tout le monde a vraiment aimé cette statue. J’ai entendu dire qu’il était ce garçon curieux ou Peter Pan, et que tout le monde avait une sorte de lien affectueux avec lui. »

La nouvelle statue pourrait trouver sa place à l’intérieur de St. Albert Place, ce qui serait un endroit approprié compte tenu de l’affiliation de Saint Albert à l’apprentissage continu, a déclaré vendredi la conseillère Shelley Biermanski.

« Ce sera agréable d’avoir un peu de la vision initiale, de la concentration et de la créativité de l’artiste » dans la nouvelle pièce, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la statue serait légèrement plus petite que son ancêtre, afin de maîtriser le coût. Saint Albert avait une assurance, mais le montant de la police ne couvrira pas la totalité du coût de la nouvelle œuvre d’art.

La valeur du bronze est à l’origine de la disparition de statues, de plaques et d’autres monuments à travers le monde.

Des œuvres sur le thème du cheval ont disparu galeries à Vancouver En 2019 et 2023, près de 500 livres de métal ont été perdues. Plus tôt cette année, un monument en bronze dédié au révérend Martin Luther King Jr., figure emblématique des droits civiques, a été retiré de sa base à Denver, dans le Colorado, et retrouvé dans une casse.

(Ce n’est pas que le pillage des œuvres d’art en bronze soit quelque chose de nouveau dans le Commonwealth).

« Il est de plus en plus difficile de conserver le bronze à l’extérieur, ce qui constitue un problème mondial dans l’art public à l’heure actuelle », explique Baker. « De nombreuses pièces de bronze disparaissent et sont volées, susceptibles d’être fondues et vendues pour leurs pièces, ce qui est vraiment tragique. La valeur sentimentale et l’importance que ces œuvres ont pour la communauté sont bien plus importantes que leur valeur matérielle si elles étaient fondues. »

Saint Albert 2.0 sera nouveau dans presque tous les sens du terme. sculpteur Al Henderson n’ayant pas conservé les moules (peu d’artistes conservent des moules usagés vieux d’un quart de siècle), le sculpteur Al Henderson va créer une nouvelle œuvre à partir de zéro.

« Il était très important pour le comité et pour de nombreux membres de la communauté de pouvoir recréer une version de la sculpture et de travailler avec le même artiste », a déclaré Baker. « Ce ne sera donc pas exactement la même chose, mais elle aura la même émotion. C’était une sculpture qui devait en quelque sorte célébrer cette curiosité joyeuse des enfants, cet émerveillement pour le monde naturel qui inspire l’apprentissage tout au long de la vie. Il y avait en lui une sorte de douceur merveilleuse que tout le monde appréciait vraiment. »

C’est notre garçon

Dévoilée le 29 novembre 2001, la statue en bronze de 1,20 mètre de haut et de 68 kilos représentait un garçon de 15 ans vêtu d’une tunique du XIIe siècle tenant un oiseau blessé, censé représenter Albertus Magnus (AKA Saint Albert le Grandle saint patron des scientifiques) alors qu’il était jeune homme.

Il a été commandé à Henderson par le comité directeur de St. Albert 2000, la Profiles Visual Arts Society et la St. Albert Continuous Learning Society en 2001.

La statue de Saint-Albert doit son nom au saint patron de son fondateur, le père Albert Lacombe. Lorsqu’on lui a demandé de réaliser cette statue, Henderson était l’un des nombreux habitants de la ville qui pensaient que le saint patron de Lacombe était Saint Albert le Grand, en raison d’une entrée erronée dans le livre d’histoire officiel de la ville. La vision de la robe noire. Des documents officiels découverts par les archivistes de l’Église suggèrent que le saint patron de Lacombe, et homonyme de cette ville, était presque certainement Saint Albert de Louvaincardinal assassiné lors d’une dispute politique en 1192.

St. Albert a collecté plus plus de 300 pièces d’art public uniques depuis que la ville a commencé à les accumuler dans les années 1970.

Les pièces, en grande partie exposées dans des bâtiments et des espaces publics, sont des peintures, des pièces de poterie, des sculptures et des installations d’art textile.