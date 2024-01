Statue de Jackie Robinson volée dans le parc de Wichita, Kansas

Dans une publication sur Facebook jeudi, la police de Wichita a demandé l'aide de la communauté pour localiser la statue. La Wichita Metro Crime Commission offre 2 500 $ pour les informations menant à des arrestations et 5 000 $ supplémentaires pour les pourboires menant au retour de la statue.

"Une fois la statue restituée, nous voulons également que les individus qui ont volé un trésor à notre communauté être tenus responsables de leurs actes", a déclaré Sullivan. "Et je vous assure qu'ils le feront. Les ressources du service de police de Wichita ont été mobilisées."

Brandon Johnson, membre du conseil municipal de Wichita, a qualifié le vol d'"horrible" et de "dégoûtant" et a exhorté les auteurs pour ramener la statue.

« Comme le chef et le [district attorney] a dit, si vous avez cette statue, apportez-la ici aujourd'hui. Maintenant."

Absolument navré pour mes amis de la Ligue 42 à Wichita après la destruction et le vol odieux de leur magnifique statue de Jackie Robinson qui accueillait les enfants et les fans dans le complexe de baseball ! J'étais à Wichita pour soutenir un événement de collecte de fonds pour la Ligue 42 en avril 2022 ! @KSNNews pic.twitter.com/5qSm845feH – Bob Kendrick (@nlbmprez) 26 janvier 2024

Robinson a fait ses débuts en MLB avec les Dodgers de Brooklyn le 15 avril 1947, brisant la barrière des couleurs du baseball et ouvrant la voie à des générations de Noirs joueurs à venir. Avant ses débuts avec les Dodgers, Robinson a joué pour les Monarchs de Kansas City des Negro Leagues.

La statue de Robinson a été installée à McAdams Park en 2021. League 42, une organisation locale à but non lucratif nommée d'après le numéro de Robinson avec les Dodgers, a payé environ 50 000 $ pour la sculpture de la légende du baseball et icône des droits civiques, selon le directeur exécutif de la Ligue 42, Bob Lutz. Le vol a suscité l'indignation dans toute la ville. Une vidéo de surveillance a été diffusée montrant deux personnes transportant la statue dans le noir et la chargeant dans un sac en argent 