Statistiques sur les taux d’intérêt bancaires de la zone euro : janvier 2024

Taux d’intérêt bancaires pour les entreprises

Graphique 1 Taux d’intérêt bancaires sur les nouveaux prêts et les dépôts des entreprises de la zone euro (pourcentages par an)

Données sur le coût des emprunts et les taux d’intérêt des dépôts des sociétés (graphique 1)

Français L’indicateur composite du coût de l’emprunt, qui combine les taux d’intérêt de tous les prêts aux entreprises, est resté globalement inchangé en janvier 2024. Le taux d’intérêt des nouveaux prêts de plus d’un million d’euros à taux variable et à période de fixation initiale du taux allant jusqu’à trois mois a diminué de 10 points de base à 5,15 %, principalement en raison de l’effet taux d’intérêt. Le taux des nouveaux prêts du même montant avec une période de fixation initiale du taux de plus de trois mois et jusqu’à un an a baissé de 9 points de base à 5,00 %, en raison à la fois de l’effet taux d’intérêt et de l’effet pondération. Le taux d’intérêt des nouveaux prêts de plus d’un million d’euros avec une période de fixation initiale du taux de plus de dix ans a diminué de 8 points de base à 3,79 %. Dans le cas des nouveaux prêts d’un montant maximum de 250 000 € avec un taux variable et une période de fixation initiale du taux allant jusqu’à trois mois, le taux moyen appliqué a augmenté de 32 points de base à 5,80 %.

En ce qui concerne les nouveaux accords de dépôt, le taux d’intérêt sur les dépôts des sociétés d’une durée convenue d’un an au plus est resté presque constant à 3,69 % en janvier 2024. Le taux d’intérêt sur les dépôts à vue des sociétés a augmenté de 6 points de base pour atteindre 0,89 %.

Le taux d’intérêt sur les nouveaux prêts aux propriétaires uniques et aux sociétés de personnes non constituées en sociétés avec un taux variable et une période de fixation initiale du taux pouvant aller jusqu’à un an a augmenté de 7 points de base pour atteindre 5,74 %.

Tableau 1 Taux d’intérêt bancaires pour les entreprises irf = fixation du taux initial

* Pour cette catégorie d’instruments, la notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble des encours et les volumes d’affaires ne sont donc pas comparables à ceux des autres catégories. Les données sur les encours sont tirées des statistiques sur le bilan des institutions financières monétaires de la BCE.

Données sur les taux d’intérêt bancaires pour les entreprises (tableau 1)

Taux d’intérêt bancaires pour les ménages

Graphique 2 Taux d’intérêt bancaires sur les nouveaux prêts et les dépôts des ménages de la zone euro (pourcentages par an)

Données sur le coût des emprunts et le taux d’intérêt des dépôts des ménages (graphique 2)

Français L’indicateur composite du coût de l’emprunt, qui combine les taux d’intérêt de tous les prêts aux ménages pour l’achat d’un logement, a diminué en janvier 2024, sous l’effet de l’effet taux d’intérêt. Le taux d’intérêt des prêts à l’achat d’un logement à taux variable et à période de fixation initiale du taux d’un an au maximum a diminué de 6 points de base à 4,80 %. Le taux des prêts au logement avec une période de fixation initiale du taux de plus d’un an à cinq ans au maximum a baissé de 13 points de base à 4,10 %. Le taux d’intérêt des prêts à l’achat d’un logement avec une période de fixation initiale du taux de plus de cinq ans à dix ans a diminué de 14 points de base à 3,67 %. Le taux des prêts au logement avec une période de fixation initiale du taux de plus de dix ans a baissé de 11 points de base à 3,52 %. Au cours de la même période, le taux d’intérêt des nouveaux prêts aux ménages pour la consommation a augmenté de 32 points de base à 8,02 %.

En ce qui concerne les nouveaux dépôts des ménages, le taux d’intérêt sur les dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an a diminué de 8 points de base, à 3,21%. Le taux sur les dépôts remboursables avec préavis de trois mois est resté quasiment constant à 1,67%. Le taux d’intérêt sur les dépôts à vue des ménages est resté globalement inchangé à 0,38%.

Tableau 2 Taux d’intérêt bancaires pour les ménages irf = fixation du taux initial

* Pour cette catégorie d’instruments, le concept de nouveaux contrats est étendu à l’ensemble des encours et les volumes d’affaires ne sont donc pas comparables à ceux des autres catégories ; les dépôts placés par les ménages et les entreprises sont attribués au secteur des ménages. Les données sur les encours sont tirées des statistiques sur le bilan des institutions financières monétaires de la BCE.

** Pour cette catégorie d’instruments, le concept de nouveaux contrats est étendu à l’ensemble des encours et les volumes d’affaires ne sont donc pas comparables à ceux des autres catégories. Les données sur les encours sont tirées des statistiques sur le bilan des institutions financières monétaires de la BCE.

Données sur les taux d’intérêt bancaires pour les ménages (tableau 2)

Informations complémentaires

Les données des tableaux 1 et 2 peuvent être visualisées pour chaque pays de la zone euro sur le tableau de bord des statistiques sur les taux d’intérêt bancaires. En outre, des tableaux contenant des ventilations supplémentaires des statistiques sur les taux d’intérêt bancaires, y compris les indicateurs composites du coût de l’emprunt pour tous les pays de la zone euro, sont disponibles sur le site Portail de données de la BCE. Un sous-ensemble est présenté visuellement sur le Site dédié aux statistiques de la zone euroL’ensemble complet des statistiques sur les taux d’intérêt bancaires pour la zone euro et les pays individuels peut être téléchargé à partir de Portail de données de la BCE. De plus amples informations, notamment le calendrier de publication, sont disponibles sous la rubrique « Taux d’intérêt bancaires » dans la section Statistiques du site Internet de la BCE.

