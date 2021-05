Statistiques et faits les plus étranges de la saison de Premier League 2020-21

Cela a été huit mois et 11 jours exténuants, mais la saison de Premier League 2020-21 est enfin terminée et époussetée.

La campagne compactée a débuté le 12 septembre 2020, sept semaines seulement après la fin du mandat 2019-2020, et les plans de pause hivernale ont été abandonnés afin d’adapter tous les jeux avant l’Euro 2020, qui commence le 11 juin. .

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Points de discussion du dernier jour: Liverpool joy, Kane sauve Chelsea

Manchester City a scellé un troisième titre en quatre ans, tandis qu’à l’autre bout du tableau, nous disions adieu au trio relégué de Sheffield United, West Bromwich Albion et Fulham.

La coupure et la poussée sont peut-être terminées pour une autre saison, mais il nous reste beaucoup de statistiques curieuses, de faits, de records et de bribes de trivia à passer au crible. Voici notre sélection du groupe.

Manchester City remporte son 5e titre en Premier League! 🏆 Quelle équipe 👏 pic.twitter.com/brTQ4MU2vo – ESPN FC (@ESPNFC) 23 mai 2021

Ce n’est pas comment tu commences, mais comment tu finis

Bien qu’ils aient terminé respectivement troisième et deuxième, Liverpool (139 jours) et Manchester United (155) ont tous deux passé plus de temps dans le top quatre que les futurs champions Manchester City (130).

Hauts aigus

Manchester City a complété un triplé de titres masculins cette saison en remportant la Premier League, le titre PL2 et la Premier League des moins de 18 ans. Cependant, elles n’ont pas été en mesure de terminer le balayage complet, leur équipe féminine ayant terminé deuxième de la Super League féminine, à deux points du vainqueur Chelsea.

Bienvenue au club

Le gardien de but de la ville, Zack Steffen, est le premier joueur américain à remporter le titre, ce qui en fait le 20e joueur à devenir le premier représentant vainqueur du titre de Premier League dans un pays de plus de 330 millions d’habitants. D’autres incluent le Mexique (Javier Hernandez), l’Égypte (Mohamed Salah), l’Italie (Mario Balotelli), l’Algérie (Riyad Mahrez) et la Bulgarie (Dimitar Berbatov).

Sur les 52 nations différentes qui peuvent revendiquer un joueur vainqueur depuis le début de l’ère de la Premier League en 1992, l’Islande a la plus petite population (357 000). C’est grâce à Eidur Gudjohnsen, qui a remporté des titres consécutifs avec Chelsea en 2004-05 et 2005-06.

Steffen avait une médaille autour du cou lors des célébrations du titre de City, même si les règlements de la Premier League stipulent qu’un joueur doit faire cinq apparitions pour en recevoir une. Comme son compatriote Scott Carson, Steffen a disputé un match de Premier League cette saison, mais Carson n’est pas représenté en train de porter une médaille.

Quelle équipe 💙 Incroyable d’avoir tous les fans de retour dans le stade et de célébrer avec vous 💯 Un dernier match à jouer maintenant! 👊🏾 pic.twitter.com/JoEy1XUbxv – Zack Steffen (@zacksteffen_) 23 mai 2021

Partir avec style

Il est parti tard, mais Sergio Aguero a réussi à tirer sa révérence en battant le record de Wayne Rooney en Premier League pour le plus de buts marqués avec un club. Aguero a marqué deux fois contre Everton le dernier jour de la saison pour porter son total à 184 buts en championnat pour City lors de sa dernière apparition pour le club, dépassant ainsi Rooney.

De zéro à héro

Nathan Ake est devenu un champion de Premier League la saison même après avoir été relégué au championnat dans le cadre de l’équipe de Bournemouth qui a terminé 18e en 2019-20. C’est un événement rare, en particulier pour les joueurs de champ, avec Roy Keane (relégué avec Nottingham Forest en 1992-93, vainqueur du titre avec Manchester United en 1993-94) étant le seul autre exemple notable.

Techniquement, il en va de même pour Danny Simpson, qui a disputé un match pour les Queens Park Rangers au début de la saison 2014-15 avant de passer à Leicester City, qui a ensuite remporté le titre de Premier League en 2015-16. Harvey Elliott était avec Liverpool en 2019-20, la saison après avoir été relégué avec Fulham, bien qu’il ait raté une médaille de vainqueur après avoir fait seulement deux apparitions dans la ligue.

2 Liés

Plusieurs gardiens de but ont réussi l’exploit avec Tomas Kuszczak remportant la médaille d’un vainqueur de la Premier League en 2006-07 après avoir fait 6 apparitions pour Manchester United la saison après avoir été relégué avec West Brom (2005-06). Ben Foster (relégué avec Watford en 2005-06, a remporté le titre avec Manchester United en 2006-07) et Ross Turnbull (avec Middlesbrough en 2008-09, a remporté le titre avec Chelsea en 2009-10) ont fait de même, mais aucun n’a joué régulièrement. suffisamment pour être éligible aux médailles du gagnant.

De retour dans le jeu

Lorsque Carson, 35 ans, a commencé dans les buts de Manchester City contre Newcastle United le 14 mai, cela a marqué la première apparition du gardien vétéran en Premier League en une décennie. La dernière sortie de haut vol de Carson a eu lieu pour West Brom en mai 2011, par coïncidence également contre Newcastle.

Cet énorme écart de 3645 jours entre les apparitions est sans surprise le plus long entre les matchs pour un gardien de but de toute l’histoire de la Premier League. Juste pour mettre cela dans une sorte de perspective, Cristiano Ronaldo a marqué 325 buts pendant cette période!

Pour mémoire, l’écart le plus long entre les apparitions en Premier League pour n’importe quel joueur est les 4173 jours qui ont séparé les apparitions de haut niveau de Damien Delaney entre mars 2002 et août 2013.

Bon toucher pour un grand homme

Football hein. 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥. Vivez 5 minutes 33 secondes de joie débridée sous tous les angles @Alissonbeckerle but de … pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA – Liverpool FC (@LFC) 16 mai 2021

Dans l’avant-dernier match de la saison, Alisson est devenu le premier gardien de but à marquer un but compétitif pour Liverpool au cours des 129 ans d’histoire du club. L’international brésilien est désormais l’un des six gardiens à inscrire un but en Premier League, et le premier à le faire avec une tête.

Pris en train de glisser … à nouveau

Leicester City a connu une fin décevante de la campagne 2020-21, ratant la qualification de la Ligue des champions d’un seul point le dernier jour.

Juste pour compliquer les choses, l’équipe de Brendan Rodgers a confortablement terminé plus de jours dans le top quatre (242) que tout autre club cette saison, seulement pour le voir s’échapper à la toute fin. Les Foxes ont passé 93% des deux dernières saisons (567 jours au total) dans le top quatre pour terminer cinquième à ces deux occasions.

Au quotidien

Leicester peut peut-être se consoler du fait que l’attaquant Kelechi Iheanacho est devenu le premier joueur de Premier League à marquer chaque jour de la semaine au cours de la même saison.

Découvrez ce ratio

L’attaquant de Tottenham, Gareth Bale, a marqué en moyenne un but toutes les 84 minutes en Premier League en 2020-2021, un record seulement amélioré une fois par un joueur ayant fait 10 apparitions ou plus en une saison.

Ole Gunnar Solskjaer est le seul joueur à battre le ratio de Bale, ayant marqué en moyenne un but en championnat toutes les 71 minutes pour Manchester United (12 buts en 19 apparitions) lors de leur saison de triplé en 1998-99.

Industrie unipersonnelle

Ravi de remporter ces prix! Pas possible sans l’équipe et le personnel tout au long de la saison. 💙 pic.twitter.com/12kfT4LOfL – Harry Kane (@HKane) 23 mai 2021

Harry Kane a terminé en tête du classement des buts et des passes décisives de la Premier League (23 buts, 14 passes décisives), faisant de l’attaquant de Tottenham le deuxième joueur à le faire carrément.

Le seul autre joueur à avoir réussi cet exploit était Andy Cole de Manchester United en 1993-94 (34 buts, 13 passes).

Étoile de prêt

Joe Willock s’est avéré instrumental alors que Newcastle United a pris d’assaut le bourbier de relégation pour assurer une remarquable 12e place en remportant 5 de ses 8 derniers matchs.

Le milieu de terrain de 21 ans a marqué lors de sept matchs consécutifs alors que Newcastle se hissait au milieu de la table, égalant le record du club établi par Alan Shearer en 1996, il y a un quart de siècle. Le prêteur d’Arsenal, qui a commencé sa séquence contre Tottenham début avril, est également le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à marquer en sept matchs consécutifs.

Willock a maintenant marqué plus de buts en Premier League (7) pour Newcastle que son coéquipier Joelinton (6) n’en a rassemblé, bien que l’ancien n’ouvre son compte que le 17 avril. Joelinton a signé pour un montant record de 40 millions de livres sterling de frais de transfert en juillet 2019.

Un nouveau bas pour Carlo

En s’effondrant à 5-0 contre Manchester City le dernier jour, le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a subi sa plus grande marge de défaite au cours de sa carrière de manager de 1167 matchs. C’était aussi la plus lourde défaite jamais infligée à un entraîneur qui avait déjà remporté la Coupe d’Europe à trois reprises.

Les enfants vont bien

Arsenal n’a toujours jamais perdu un match de Premier League dans lequel un adolescent a marqué pour eux. La victoire 3-1 de la semaine dernière sur Crystal Palace (au cours de laquelle Gabriel Martinelli, 19 ans, a marqué) a permis de prolonger le record à 60 matchs, dont les Gunners en ont remporté 50 et fait match nul 10.

Bois tu le crois?

Il n’est peut-être pas le joueur le plus à la mode, mais Chris Wood doit désormais être classé parmi les attaquants les plus réguliers de la Premier League.

Wood est l’un des 7 joueurs à avoir atteint la barre des 10 buts au cours de chacune des quatre dernières saisons de haut vol, rejoignant Kane, Salah, Jamie Vardy, Alexandre Lacazette, Son Heung-Min et Sadio Mane dans le club.

Rien de mieux que d’etre a la maison?

Les fans de Liverpool chantent Vous ne marcherez jamais seul. Magnifique 🔊❤️ (passant par @footballdaily)pic.twitter.com/4t0UKYdCkE – ESPN FC (@ESPNFC) 23 mai 2021

La saison de Premier League 2020-21 est la première de l’histoire des quatre premières divisions d’Angleterre à voir plus de victoires à l’extérieur (153) que de victoires à domicile (144). Le manque de supporters dans les stades semble certainement avoir eu un effet sur la notion d ‘«avantage à domicile».

Le manège s’arrête (presque)

La saison 2020-21 n’a connu que quatre changements de direction au cours de la saison, avec Jose Mourinho (Tottenham), Chris Wilder (Sheffield United), Frank Lampard (Chelsea) et Slaven Bilic (West Brom) les seuls managers à perdre leur emploi. Sam Allardyce (West Brom), Roy Hodgson (Crystal Palace) et Nuno Espirito Santos (loups) ont tous quitté leurs positions après la fin de la campagne.

Il s’agit du plus petit nombre de changements de direction observés au cours de la même campagne de Premier League depuis 2005-06 (trois).