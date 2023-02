Statistiques du Super Bowl LVII: Patrick Mahomes fait le doublé MVP de la ligue, MVP du Super Bowl; Kadarius Toney établit un nouveau record de retour de dégagement | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les 73 points en 73 secondes d’un Super Bowl exaltant qui a vu les Chiefs de Kansas City battre les Eagles de Philadelphie 38-35

Regardez les 73 points en 73 secondes d’un Super Bowl exaltant qui a vu les Chiefs de Kansas City battre les Eagles de Philadelphie 38-35

Le statisticien de Sky Sports, Benedict Bermange, examine les meilleures statistiques du Super Bowl LVII entre les Chiefs et les Eagles, y compris un doublé MVP pour Patrick Mahomes, un retour de botté record de Kadarius Toney et la fin de la séquence de victoires du perdant au tirage au sort…

Le Chefs de Kansas City a remporté son deuxième Super Bowl au cours des quatre dernières saisons dans le troisième match pour le titre avec le meilleur score de tous les temps.

Plus grand nombre total de points dans l’histoire du Super Bowl super Bowl Résultat Points XXIX 49ers 49-26 Chargeurs 75 LII Aigles 41-33 Patriotes 74 LVII Chefs 38-35 Aigles 73 XXXVI Boucaniers 48-21 Raiders 69 XXVII Billets Cowboys 52-17 69

C’était le premier Super Bowl depuis Super Bowl XXXII en 1998 entre les Packers de Green Bay et les Broncos de Denver dans lequel les deux équipes ont marqué un touché lors de leur premier entraînement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les meilleurs jeux de la performance MVP du Super Bowl de Patrick Mahomes, le tout sur une cheville blessée Les meilleurs jeux de la performance MVP du Super Bowl de Patrick Mahomes, le tout sur une cheville blessée

Patrick Mahomes est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à remporter le Super Bowl au cours d’une saison au cours de laquelle il a mené la ligue en verges par la passe. Les six précédents à avoir disputé le Super Bowl avaient tous perdu le gros match.

Les quarts-arrière ont remporté plusieurs MVP de la ligue et MVP du Super Bowl Stratège Équipe(s) Nombre de MVP de la ligue Nombre de MVP du Super Bowl Tom Brady Patriotes/boucaniers 3 5 Joe Montana 49ers 2 3 Patrick Mahomes Chefs 2 2

Mahomes est le premier quart-arrière à être nommé MVP de la ligue et à remporter le Super Bowl au cours de la même saison depuis que Kurt Warner l’a fait avec les Rams de St. Louis lors de la saison 1999. Le Chiefs QB est également devenu le troisième joueur à avoir été nommé MVP de la ligue et MVP du Super Bowl à plus d’une occasion.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kadarius Toney a eu le plus long retour de botté de dégagement jamais réalisé dans un Super Bowl pour préparer un touché des Chiefs pour Skyy Moore Kadarius Toney a eu le plus long retour de botté de dégagement jamais réalisé dans un Super Bowl pour préparer un touché des Chiefs pour Skyy Moore

Kadarius Toney a établi un nouveau record pour le plus long retour de botté de dégagement de l’histoire du Super Bowl avec son effort de 65 verges au quatrième quart.

Le plus long retour de botté de dégagement de l’histoire du Super Bowl Joueur Équipe Contre super Bowl Verges Kadarius Toney Chefs Aigles LVII 65 Jordan Norwood Broncos Panthères 50 61 Jean Taylor 49ers Bengals XXIII 45

Travis Kelce a rompu son égalité avec Rob Gronkowski et est devenu le seul détenteur du deuxième plus grand nombre de touchés en séries éliminatoires en carrière dans l’histoire de la NFL.

La plupart des touchés en séries éliminatoires en carrière dans l’histoire de la NFL Joueur Équipe(s) touchés Jerry Riz 49ers/Raiders 22 Travis Kelce Chefs 16 Rob Gronkowski Patriotes/boucaniers 15 John Stallworth Steelers 12

Andy Reid est devenu le troisième entraîneur-chef à vaincre une ancienne équipe du Super Bowl, après Weeb Ewbank, qui a mené les Jets de New York à la victoire contre les Colts de Baltimore au Super Bowl III, et Jon Gruden, qui a entraîné les Buccaneers de Tampa Bay à victoire sur les Raiders d’Oakland lors du Super Bowl XXXVII.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les meilleurs jeux de Jalen Hurts dans un Super Bowl qui l’a vu marquer quatre touchés, dont trois touchés au sol Les meilleurs jeux de Jalen Hurts dans un Super Bowl qui l’a vu marquer quatre touchés, dont trois touchés au sol

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen fait mal‘ 15 courses est le plus grand nombre de courses par un QB dans n’importe quel Super Bowl de l’histoire, alors qu’il a également établi un record pour les verges les plus rapides dans un Super Bowl.

La plupart des verges au sol par un quart-arrière dans l’histoire du Super Bowl Stratège Équipe super Bowl Verges Jalen fait mal Aigles LVII 70 Steve McNair Titans XXXIV 64 Colin Kaepernick 49ers XLVII 62 Joe Montana 49ers XIXe 59

Fait mal est devenu le deuxième joueur à marquer trois touchés au sol dans le même Super Bowl, après Terrell Davis pour les Broncos contre les Packers dans le Super Bowl XXXII.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes a déclaré que rien n’allait le retenir hors du terrain après sa blessure à la cheville, après avoir remporté le titre de MVP du Super Bowl Patrick Mahomes a déclaré que rien n’allait le retenir hors du terrain après sa blessure à la cheville, après avoir remporté le titre de MVP du Super Bowl

Les Chiefs ont remporté le Super Bowl après gagner le tirage au sortbrisant une séquence de huit Super Bowls consécutifs au cours desquels le vainqueur du tirage au sort avait perdu la partie.

Les équipes portant des maillots blancs ont maintenant remporté 16 des 19 derniers Super Bowls.