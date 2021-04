Jake Libby du Worcestershire a joué les plus longues manches de championnat du comté en 25 ans

Benedict Bermange de Sky Cricket a déferlé sur le premier tour des matchs du championnat LV = Insurance County, vous apportant des statistiques de pointe sur de longues manches, des siècles de tir rapide et une autre sortie de première classe sans victoire pour le Nottinghamshire …

Jake Libby a porté sa batte à travers les premières manches du Worcestershire contre l’Essex, disputant la deuxième plus longue manche de l’histoire du championnat du comté, se terminant à seulement deux minutes du record de Jason Gallian établi il y a 25 ans:

Manches les plus longues du championnat du comté Longueur des manches Joueur But Correspondre Lieu et année 11 heures 23 minutes Jason Gallian 312 LANCASHIRE contre Derbyshire Manchester, 1996 11 heures 21 minutes Jake Libby 180 non Essex contre WORCS Chelmsford, 2021 11 heures 10 minutes Steve James 259 non GLAMORGAN vs Notts Colwyn Bay, 1999 11 heures 7 minutes Michael Powell 299 Gloucs vs GLAMORGAN Cheltenham, 2006 10 heures 53 minutes Mike Hussey 310 non Gloucs vs NORTHANTS Bristol, 2002

Hampshire a battu le Leicestershire par une manche et 105 points pour enregistrer sa plus grande marge de victoire depuis qu’il a battu Kent par une manche et 111 points à Southampton en 2010.

James Vince du Hampshire a atteint son siècle de 81 balles – son plus rapide de tous les temps – et son score final de 231 était le troisième score le plus élevé d’un capitaine du Hampshire dans le championnat du comté:

Meilleurs scores des capitaines du Hampshire But Joueur Opposition Lieu et année 316 RH Moore Warwickshire Bournemouth, 1937 268 EG Wynyard Yorrkshire Southampton, 1986 231 JHK Adams Leicestershire Southampton, 2014 231 JM Vince Leicestershire Leicester, 2021

Somerset a réussi à vaincre Middlesex à Lord’s en dépit de se retrouver 89-9 en réponse aux premières manches de Middlesex de 313. Lewis Gregory est devenu le premier joueur à marquer un demi-siècle et à remporter cinq guichets en une manche dans le même match de championnat à Lord’s depuis Toby Roland-Jones pour Middlesex contre Yorkshire en 2015.

Darren Stevens est l’homme le plus âgé à avoir marqué un siècle de championnat depuis 1986

Darren Stevens a fait un 116 invaincu lors des premières manches de Kent contre le Northamptonshire à l’âge de 44 ans 344 jours. Il est devenu le centurion le plus âgé du championnat du comté depuis que Chris Balderstone a fait 115 pour le Leicestershire contre le Sussex en 1986 à l’âge de 45 ans 247 jours.

David Bedingham et Ned Eckersley a partagé un partenariat ininterrompu de cinquième guichet de 254 lors de la deuxième manche de Durham contre le Nottinghamshire à Trent Bridge, établissant un nouveau record de comté pour ce guichet. Le record précédent était un partenariat de 247 entre Gordon Muchall et Ian Blackwell contre le Worcestershire à Worcester en 2011.

Nottinghamshire L’incapacité de remporter ce match a porté leur séquence sans victoire dans le cricket de première classe britannique à 27 matches, la plus longue séquence de ce type depuis que le Leicestershire a mis fin à sa séquence de 37 matchs en 2015.

Leur séquence actuelle est la cinquième plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale, mais il reste 16 matches de moins que le record global d’après-guerre, ironiquement également détenu par le Nottinghamshire: