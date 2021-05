Statistiques du championnat du comté: course sans victoire dans le Nottinghamshire; Darren Stevens cinq pour son 45e anniversaire | Nouvelles de cricket

Darren Stevens a remporté un 30e tirage de cinq guichets au cricket de première classe à son 45e anniversaire

Benedict Bermange de Sky Cricket a déferlé sur le premier tour des matchs du championnat LV = Insurance County, vous apportant des statistiques de pointe sur de longues manches, des siècles de tir rapide et une autre sortie de première classe sans victoire pour le Nottinghamshire …

Enfin, Nottinghamshire les fans ont quelque chose à applaudir. Leur victoire sur le Derbyshire était leur première dans le championnat du comté depuis juin 2018 – 1043 jours plus tôt.

Le Nottinghamshire a battu le Derbyshire par 310 courses pour assurer sa première victoire au championnat du comté en 1043 jours!

Darren Stevens était à nouveau pour Kent. Il a célébré son 45e anniversaire en remportant cinq guichets lors des premières manches de Glamorgan en 197, le plus vieux quilleur à effectuer un tirage de cinq guichets dans le championnat du comté depuis Eddie Hemmings en 1994 – et le plus âgé des couturiers depuis Ken Higgs pour le Leicestershire contre le Yorkshire en 1986.

KentLe total de 74 manches de la deuxième manche est le troisième plus bas total de tous les temps contre Glamorgan:

Les totaux les plus bas de Kent contre Glamorgan But Lieu Saison 49 Swansea 1949 66 Cardiff 1967 74 Cardiff 2021 91 Cardiff 1953 93 Gillingham 1967

Glamorgan ont éliminé les points nécessaires pour gagner dans leur deuxième manche sans perdre de guichet, avec David Lloyd marquant tous les 19 d’entre eux. Dans l’histoire du championnat, seuls six joueurs ont marqué plus de points en marquant tous les points de leur équipe.

DurhamLa victoire par une manche et 127 points sur le Warwickshire à Emirates Riverside a été leur plus grande victoire contre le Warwickshire et a égalé leur quatrième plus grande marge de victoire de tous les temps:

Les plus grandes marges de victoire de Durham (courses) Marge gagnante Contre Saison Manches et 219 pistes Northants 2014 Manches et 216 pistes Leicestershire 2005 Manches et 144 pistes Surrey 2013 Manches et 127 pistes Gloucestershire 1999 Manches et 127 pistes Warwickshire 2021

WarwickshireLes premières manches de 87 de 87 marquaient la première fois qu’ils avaient été renvoyés pour moins d’une centaine contre Durham. C’était aussi un peu une reprise, puisqu’ils étaient 30-8 à un moment donné! C’était leur plus bas total à la chute de leur huitième guichet depuis qu’ils étaient 28-8 contre le Yorkshire à Edgbaston en 1963.

Alex Lees a partagé un partenariat d’ouverture de 208 manches avec Will Young – un nouveau record de Durham contre Warwickshire

Le partenariat de 208 entre Alex Lees et Will Young établir un nouveau record pour DurhamPremier guichet contre le Warwickshire, dépassant le 202 ajouté par Graeme Fowler et Wayne Larkins à Darlington en 1993.

Gloucestershire a battu le Leicestershire à Bristol malgré une traînée de 146 points lors des premières manches. C’était le huitième déficit de première manche le plus élevé qu’ils ont réussi à transformer en victoire, et le plus grand du championnat depuis la défaite du Somerset par huit points, après avoir été traîné par 254, à Taunton en 1976. C’était aussi la deuxième poursuite la plus réussie du Gloucestershire. jamais dans le championnat du comté:

Les courses-poursuites les plus réussies du Gloucestershire But Contre Saison 392-4 Yorkshire 1948 348-6 Leicestershire 2021 346-6 Sussex 1992 333-6 Warwickshire 1987 333-8 Hampshire 1998

SurreyLa victoire par une manche et 289 points sur le Hampshire au Kia Oval a été la plus importante de la compétition depuis la défaite du Gloucestershire par une manche et 297 points en 2006. C’était HampshireLa cinquième défaite la plus élevée de leur histoire dans le tournoi, et la plus lourde depuis plus d’un siècle:

Les plus lourdes défaites au championnat du comté de Hampshire Marge de défaite Contre Saison Manches et 468 pistes Surrey 1909 Manches et 455 pistes Lancashire 1911 Manches et 303 pistes Surrey 1897 Manches et 296 pistes Warwickshire 1911 Manches et 289 pistes Surrey 2021

Kemar Roach Etait le premier Surrey quilleur de prendre au moins huit guichets dans une manche contre le Hampshire depuis que Tony Lock a pris 8-26 à Bournemouth en 1953.

À l’autre bout du spectre, Yorkshire a battu le Northamptonshire par une seule course lors de leur rencontre à Headingley, la première victoire de ce genre dans le championnat du comté depuis que Middlesex a battu le Leicestershire par le même score en 1995. Ce n’était que la deuxième victoire du Yorkshire dans leur histoire de championnat, après la victoire sur Middlesex en 1976 .

Regardez la couverture du flux Middlesex de leur match de championnat du comté contre le Gloucestershire, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 11 heures jeudi.