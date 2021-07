Statistiques du championnat du comté: Colin de Grandhomme enchaîne 150 avec quatre pour alors que son superbe départ pour le Hampshire se poursuit | Nouvelles de cricket

Colin de Grandhomme

Avec le retour du championnat du comté vient également le retour des méandres statistiques de Benedict Bermange de Sky Cricket, qui comprend des rôles principaux pour le trio d’outre-mer Colin de Grandhomme, Ish Sodhi et Ravi Ashwin…

Kiran Carlson et Chris Cooke a partagé un partenariat ininterrompu de 307 pour le cinquième guichet de Glamorgan contre le Northamptonshire à Cardiff. Cela a établi un nouveau record pour le comté, dépassant les 264 ajoutés par Maurice Robinson et Stan Montgomery contre le Hampshire à Bournemouth en 1949.

Dans l’ensemble, c’était le sixième plus haut stand de cricket de première classe pour Glamorgan et le deuxième plus haut pour Glamorgan sur le terrain de Cardiff, seulement dépassé par les 425 invaincus ajoutés par Adrian Dale et Viv Richards pour le quatrième guichet contre Middlesex en 1993.

CookeLes 133 invaincus de 133 ont suivi des scores de 136 et de 57 invaincus lors du match à Northampton en avril, portant son total cet été contre l’équipe des East Midlands à 326 – perdant son guichet une seule fois.

Gloucestershire a concédé 81 extras lors des premières manches du Hampshire lors de leur match à Cheltenham, le quatrième plus grand jamais en manches de cricket national anglais de première classe.

La plupart des extras concédés dans une manche en cricket de première classe : Concédé par Contre Saison Suppléments Essex Northamptonshire 1999 98 Kent Sussex 2004 88 Surrey Somerset 1997 86 Derbyshire Moyen-sexe 1994 81 Derbyshire Lancashire 1994 81 Somerset Glamorgan 1994 81 Surrey Hampshire 1994 81 Derbyshire Durham 2018 81 Gloucestershire Hampshire 2021 81

James Bracey a concédé 48 byes, ce qui a égalé le record anglais établi par Tony Catt, qui a également concédé 48 pour Kent contre Northamptonshire en 1955.

Dans le même jeu, Colin de Grandhomme a pris 4-31 dans les premières manches du Gloucestershire et, ce faisant, est devenu le premier joueur à enregistrer un score de plus de 150 et à prendre au moins quatre guichets en une manche dans l’espace de leurs deux premiers matchs dans le championnat du comté.

Ish Sodhi est devenu le sixième quilleur du Worcestershire à remporter au moins six guichets lors de leurs débuts en première classe pour le club alors qu’il renvoyait les chiffres de 6-89 dans les premières manches de leur match nul avec le Warwickshire.

Les quilleurs du Worcestershire prendront six guichets pour leurs débuts : Les figures Nom Contre Saison 8-70 GA Wilson Yorkshire 1899 6-18 JM de la Pêna L’université d’Oxford 1999 6-40 Z Khan Somerset 2006 6-47 Shoaib Akhtar Northamptonshire 2005 6-63 SE Busher Gloucestershire 1908 6-89 EST Sodhi Warwickshire 2021

SomersetLe total des deuxièmes manches de 69 au total était son plus bas total contre Surrey depuis qu’ils ont été renvoyés pour 66 à l’Oval en 1958.

Ravi Ashwin

l’Inde contre-fil Ravi AshwinLes chiffres de 6-27 dans le même jeu étaient les meilleurs chiffres de bowling d’un débutant de Surrey dans le cricket de première classe depuis que John Beaumont a remporté 6-11 contre Middlesex à The Oval en 1885.

le Sussex L’équipe qui a affronté Kent à Canterbury cette semaine avait une moyenne d’âge de seulement 21 ans et 69 jours, la plus jeune de l’histoire du championnat du comté. A eux deux, la moyenne d’âge des deux équipes était de 22 ans, 269 jours, un autre record du Championnat (de près de 2 ans !).

L’équipe précédente la plus jeune engagée dans la compétition venait de Glamorgan, contre Sussex, à Colwyn Bay en 2017, avec une moyenne d’âge de 23 ans, 313 jours.